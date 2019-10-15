Гончарук розказав, коли розраховує на прийняття Радою Держбюджету-2020



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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук

Прем'єр: Ми розраховуємо, що державний бюджет буде затверджено вже в листопаді й одразу ж після цього ми затвердимо, які дороги ми будемо фінансувати наступного року

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук розраховує на прийняття Верховною Радою державного бюджету на 2020 рік у листопаді. Про це Гончарук сказав у своєму відеоблозі «Чашка прем'єра».

«Ми розраховуємо на те, що державний бюджет України буде затверджено вже в листопаді місяці й одразу ж після цього ми затвердимо дуже конкретний план, які конкретно дороги ми будемо мати намір фінансувати наступного року», - сказав Гончарук.

Він підкреслив, що уряд приділяє велику увагу поліпшенню інфраструктури, у програмі уряду на п'ять років попереднього перегляду наведення ладу 24 тис. км доріг.

Як повідомлялось, Рада має намір розглянути проєкт держбюджету-2020 у першому читанні 18 жовтня.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у ході засідання парламенту представив проєкт державного бюджету на 2020 рік з доходами 1,08 трлн грн і видатками 1,17 трлн грн.

Зазначимо, бюджет на 2020 рік Верховна Рада України прийме не пізніше 1 грудня 2019 року, про що свідчить орієнтовний графік розгляду проєкту закону про держбюджет. Про це свідчить орієнтовний графік розгляду законопрєкту про держбюджет-2020.

Додамо також, перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що депутати Верховної Ради знайшли недоліки в проекті закону «Про державний бюджет України на 2020 рік». За словами Стефанчука, співвідношення мінімальної заробітної плати і мінімального споживчого рівня «викликає питання».