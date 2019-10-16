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    Головою Держспецзв'язку Кабмін призначив Петрова

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    <span>Валентин Петров</span> - Головою Держспецзв'язку Кабмін призначив Петрова
    Валентин Петров
    Фото: rnbo.gov.ua

    За словами прем'єра Гончарука, на цю посаду Петрова призначено з випробувальним терміном два місяці

    Кабінет Міністрів призначив на посаду голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Валентина Петрова. Про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

    За словами Гончарука, на цю посаду Петрова призначено з випробувальним терміном два місяці.

    Раніше Петров займав посаду керівника служби з питань інформаційної безпеки апарату РНБО.

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    Нагадаємо, у жовтні Кабінет Міністрів звільнив з посади голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Леоніда Євдоченка.

    Посаду голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації він займав з 1 липня 2015 року.

    Крім того, на сьогоднішньому засіданні уряду було прийнято ряд інших кадрових рішень:

    • Станіслав Ковалевський - заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища;
    • Юлія Бєлова - заступник голови Фонду державного майна;
    • Тарас Єлейко - заступник голови Фонду державного майна.

    Як повідомлялось, в уряді відкрито п'ять нових топ-вакансій.

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