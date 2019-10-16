Головою Держспецзв'язку Кабмін призначив Петрова



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Валентин Петров Фото: rnbo.gov.ua

За словами прем'єра Гончарука, на цю посаду Петрова призначено з випробувальним терміном два місяці

Кабінет Міністрів призначив на посаду голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Валентина Петрова. Про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

За словами Гончарука, на цю посаду Петрова призначено з випробувальним терміном два місяці.

Раніше Петров займав посаду керівника служби з питань інформаційної безпеки апарату РНБО.

Нагадаємо, у жовтні Кабінет Міністрів звільнив з посади голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Леоніда Євдоченка.

Посаду голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації він займав з 1 липня 2015 року.

Крім того, на сьогоднішньому засіданні уряду було прийнято ряд інших кадрових рішень:

Станіслав Ковалевський - заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища;

Юлія Бєлова - заступник голови Фонду державного майна;

Тарас Єлейко - заступник голови Фонду державного майна.

Як повідомлялось, в уряді відкрито п'ять нових топ-вакансій.