Головою Держспецзв'язку Кабмін призначив Петрова
За словами прем'єра Гончарука, на цю посаду Петрова призначено з випробувальним терміном два місяці
Кабінет Міністрів призначив на посаду голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Валентина Петрова. Про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
За словами Гончарука, на цю посаду Петрова призначено з випробувальним терміном два місяці.
Раніше Петров займав посаду керівника служби з питань інформаційної безпеки апарату РНБО.
Нагадаємо, у жовтні Кабінет Міністрів звільнив з посади голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Леоніда Євдоченка.
Посаду голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації він займав з 1 липня 2015 року.
Крім того, на сьогоднішньому засіданні уряду було прийнято ряд інших кадрових рішень:
- Станіслав Ковалевський - заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища;
- Юлія Бєлова - заступник голови Фонду державного майна;
- Тарас Єлейко - заступник голови Фонду державного майна.
Як повідомлялось, в уряді відкрито п'ять нових топ-вакансій.