Гройсман: Кабмін прийняв необхідні рішення, щоб ціни на електроенергію не зростали



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Гройсман вважає, що уряд зобов'язаний вжити всіх заходів, щоб з 1 липня ринок запрацював

Незалежний регулятор повинен прийняти свої рішення і остаточно затвердити те, що схвалив уряд, - прем'єр

Кабінет міністрів ухвалив всі необхідні рішення для запобігання зростанню цін на електроенергію з 1 липня, коли має розпочати свою роботу ринок електроенергії.



Про це в ефірі вінницького телеканалу «Віта» заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

«Парламент у 2017 році прийняв закон про ринок електроенергії. Уряд зобов'язаний вжити всіх заходів, щоб з 1 липня ринок запрацював. Але! Не можна допустити зростання вартості електроенергії для людей і промисловості. Промисловість - це наш фактор зростання. І ми прийняли всі необхідні рішення, щоб не допустити підвищення ціни для населення і обмежити зростання для промисловості. Це урядові рішення. Незалежний регулятор повинен прийняти свої рішення і остаточно затвердити те, що схвалив уряд. Тоді ніяких підвищень ціни не буде», - цитує Гройсмана його прес-служба.

Як повідомлялося, 5 червня Кабінет міністрів поклав спеціальні зобов'язання з постачання електроенергії для потреб населення з 1 липня 2019 року до 31 грудня 2020 року на державні енергогенеруючі компанії «Енергоатом», «Укргідроенерго», а також на «Укренерго» та операторів систем розподілу. Як зазначив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, дане рішення дозволить не піднімати ціни на електроенергію для населення у новому ринку електроенергії.