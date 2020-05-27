Кабмін об'єднав два мистецьких агентства



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Уряд 27 травня провів засідаання

Держагентство з питань мистецтв перейменовано на Держагентство з питань мистецтв та мистецької освіти

Кабінет міністрів на засіданні у середу перейменував Державне агентство з питань мистецтв на Державне агентство з питань мистецтв та мистецької освіти.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики у Facebook.

«Кабінет міністрів перейменував Держагентство з питань мистецтв на Держагентство з питань мистецтв та мистецької освіти. Відповідно до рішення уряду Агентство реалізовуватиме державну політику у сфері мистецтв та спеціалізованої мистецької освіти», - йдеться у повідомленні.

Постанова також передбачає ліквідацію Державного агентства з питань мистецької освіти.

Як відомо, чинний склад уряду на чолі з Денисом Шмигалем було сформовано 4 березня 2020 року після відставки уряду Олексія Гончарука.

Нинішнє Міністерство культури та інформаційної політики реорганізовано 23 березня 2020 року на базі Міністерства культури, молоді та спорту України (МКМС).