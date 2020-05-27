Кабмін об'єднав два мистецьких агентства
Держагентство з питань мистецтв перейменовано на Держагентство з питань мистецтв та мистецької освіти
Кабінет міністрів на засіданні у середу перейменував Державне агентство з питань мистецтв на Державне агентство з питань мистецтв та мистецької освіти.
Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики у Facebook.
«Кабінет міністрів перейменував Держагентство з питань мистецтв на Держагентство з питань мистецтв та мистецької освіти. Відповідно до рішення уряду Агентство реалізовуватиме державну політику у сфері мистецтв та спеціалізованої мистецької освіти», - йдеться у повідомленні.
Постанова також передбачає ліквідацію Державного агентства з питань мистецької освіти.
Як відомо, чинний склад уряду на чолі з Денисом Шмигалем було сформовано 4 березня 2020 року після відставки уряду Олексія Гончарука.
Нинішнє Міністерство культури та інформаційної політики реорганізовано 23 березня 2020 року на базі Міністерства культури, молоді та спорту України (МКМС).