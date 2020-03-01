Кабмін очолить віцепрем’єр Денис Шмигаль



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Якщо глава уряду Олексій Гончарук піде у відставку, то, відповідно до законодавства, Денис Шмигаль автоматично стане виконувачем обов’язків прем’єр-міністра

Денис Шмигаль недавно став віце-прем’єром в уряді Гончарука

На позачерговому засіданні Верховної Ради у середу, 4 березня, відбудеться голосування за відставку прем’єра Олексія Гончарука.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на власне джерело в Офісі президента.

Якщо глава уряду Олексій Гончарук піде у відставку, то, відповідно до законодавства, Денис Шмигаль автоматично стане виконувачем обов’язків прем’єр-міністра.

Джерело зазначило, що голосів за відставку Гончарука вистачає. Оскільки була проблема з наявністю голосів за нового прем’єра, в.о. глави Кабміну призначать віцепрем’єра Дениса Шмигаля.

У п’ятницю відбулася зустріч Гончарука із президентом Володимиром Зеленським, де президент дорікав прем’єру за незадовільну роботу Кабміну.

Біографія Дениса Шмигаля

Денис Шмигаль народився та вчився у Львові. Зараз йому 44 роки.

Він закінчив національний університет Львівська політехніка. Шмигаль – кандидат економічних наук, він захистив дисертацію з регіональної економіки та розміщення продуктивних сил.

Також стажувався і навчався за кордоном, зокрема у Німеччині за програмою підготовки менеджерів міністерства економіки та енергетики Німеччини.

У 2000-х роках займався бізнесом. У 2009 році став керівником департаменту економіки, інвестицій, промисловості та торгівлі у Львівській обласній державній адміністрації.

Після 2014 року працював заступником обласного управління Фіскальної служби.

У січні 2018 року Денис Шмигаль став директором найбільшого в регіоні виробника електроенергії – Бурштинської ТЕС.

1 серпня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив його головою Івано-Франківської ОДА.

4 лютого 2020 року Дениса Шмигаля призначили віце-прем’єр-міністром.

Декларація Дениса Шмигаля

Згідно з декларацією, холдингу ДТЕК за 2018 рік Денис Шмигаль заробив 3,5 мільйони гривень. Родина тоді мала у готівці $115 тисяч.

Дружина пана Шмигаля Катерина має невеликий бізнес у сфері послуг у Львові.

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