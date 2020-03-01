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    Політика

    Кабмін очолить віцепрем’єр Денис Шмигаль

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    <span>Якщо глава уряду Олексій Гончарук піде у відставку, то, відповідно до законодавства, Денис Шмигаль автоматично стане виконувачем обов&rsquo;язків прем&rsquo;єр-міністра</span> - Кабмін очолить віцепрем’єр Денис Шмигаль
    Якщо глава уряду Олексій Гончарук піде у відставку, то, відповідно до законодавства, Денис Шмигаль автоматично стане виконувачем обов’язків прем’єр-міністра

    Денис Шмигаль недавно став віце-прем’єром в уряді Гончарука

    На позачерговому засіданні Верховної Ради у середу, 4 березня, відбудеться голосування за відставку прем’єра Олексія Гончарука.

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на власне джерело в Офісі президента.

    Якщо глава уряду Олексій Гончарук піде у відставку, то, відповідно до законодавства, Денис Шмигаль автоматично стане виконувачем обов’язків прем’єр-міністра.

    Джерело зазначило, що голосів за відставку Гончарука вистачає. Оскільки була проблема з наявністю голосів за нового прем’єра, в.о. глави Кабміну призначать віцепрем’єра Дениса Шмигаля.

    У п’ятницю відбулася зустріч Гончарука із президентом Володимиром Зеленським, де президент дорікав прем’єру за незадовільну роботу Кабміну.

    Біографія Дениса Шмигаля

    Денис Шмигаль народився та вчився у Львові. Зараз йому 44 роки.

    Він закінчив національний університет Львівська політехніка. Шмигаль – кандидат економічних наук, він захистив дисертацію з регіональної економіки та розміщення продуктивних сил.

    Також стажувався і навчався за кордоном, зокрема у Німеччині за програмою підготовки менеджерів міністерства економіки та енергетики Німеччини.

    У 2000-х роках займався бізнесом. У 2009 році став керівником департаменту економіки, інвестицій, промисловості та торгівлі у Львівській обласній державній адміністрації.

    Після 2014 року працював заступником обласного управління Фіскальної служби.

    У січні 2018 року Денис Шмигаль став директором найбільшого в регіоні виробника електроенергії – Бурштинської ТЕС.

    1 серпня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив його головою Івано-Франківської ОДА.

    4 лютого 2020 року Дениса Шмигаля призначили віце-прем’єр-міністром.

    Декларація Дениса Шмигаля

    Згідно з декларацією, холдингу ДТЕК за 2018 рік Денис Шмигаль заробив 3,5 мільйони гривень. Родина тоді мала у готівці $115 тисяч.

    Дружина пана Шмигаля Катерина має невеликий бізнес у сфері послуг у Львові.

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