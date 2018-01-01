Кабмін опублікував постанову про підвищення зарплати вчителям

З 1 вересня також можуть зрости зарплати інших категорій педагогічних та науково-педагогічних працівників

Кабінет міністрів України оприлюднив постанову «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників». Текст постанови розміщено на Урядовому порталі. «Установити, що визначені у додатку 2 до постанови Кабінету міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки



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З 1 вересня також можуть зрости зарплати інших категорій педагогічних та науково-педагогічних працівників

Кабінет міністрів України оприлюднив постанову «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників».

Текст постанови розміщено на Урядовому порталі.

«Установити, що визначені у додатку 2 до постанови Кабінету міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699; 2005 р., № 40, ст. 2544; 2017 р., № 1, ст. 6) посадові оклади (ставки заробітної плати) педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, підвищуються з 1 січня 2018 р. на 10 відсотків», - йдеться у тексті документу.

Також згідно з постановою Міністерство освіти і науки та Міністерство фінансів за підсумками виконання Державного бюджету України за перше півріччя 2018 року мають розглянути питання щодо підвищення з 1 вересня 2018 року оплати праці інших категорій педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Нагадаємо, раніше у Міносвіти повідомили, що у 2018 році зарплата вчителів зросте на 25%, а зведений бюджет освіти становитиме 221,9 млрд грн.