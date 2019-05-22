Кабмін посилив вимоги до туроператорів документ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Для отримання ліцензії туроператор має забезпечувати фінансову гарантію перед туристами

Уряд ухвалив ініційовані зміни до ліцензійних умов здійснення туроператорської діяльності.

Відповідно до змін, для отримання ліцензії туроператор має забезпечувати фінансову гарантію перед туристами. Це може бути гарантія банку або іншої кредитної установи. У разі здійснення виплати відшкодування туристам, туроператор повинен відновити суму фінансової гарантії наступного робочого дня.

У штаті туроператора повинно налічуватися не менш як 30% працівників, які мають стаж роботи у сфері туризму не менше трьох років або вищу освіту у сфері туризму.

Туроператор, що надає послугу, пов’язану з перевезенням туристів має за 8 та за 2 години до запланованого відправлення рейсу перевірити інформацію про час його відправлення. У разі затримки рейсу на більш ніж 4 години, туроператор мусить розмістити інформацію про це на власному веб-сайті, а також проінформувати електронною поштою орган ліцензування - Мінекономрозвитку.

Туроператори на власному веб-сайті відтепер мають надавати інформацію про турагентів, з якими вони працюють - найменування фізичної чи юридичної особи, строк дії агентського договору, реквізити особи, що надала гарантію банку або іншої кредитної установи, а також інформацію про чинні договори на туристичне обслуговування, укладені безпосередньо туроператором або через турагентів із зазначенням країни тимчасового перебування.

Недотримання будь-якої з цих вимоги може тягнути за собою анулювання ліцензії туроператора.