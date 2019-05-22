Уряд схвалив новий український правопис документ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Новий правопис замінить редакцію від 1992 року

Кабінет міністрів на своєму засіданні 22 травня схвалив Український правопис у новій редакції, розробленій Українською національною комісією з питань правопису.

На засіданні були ухвалені без обговорення декілька проектів постанов Кабміну, які списком зачитав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Рішення ухвалені», - сказав він.

У постанові зазначається, що рішення ухвалено з метою забезпечення конституційних положень про державний статус української мови та уніфікації вживання правописних норм.

Крім того, уряд визнав таким, що втратив чинність, пункт 1 постанови Кабінету міністрів України від 8 червня 1992 року № 309 «Питання українського правопису».

Читайте також:

Джерело: РБК-Україна