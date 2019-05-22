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    Уряд схвалив новий український правопис

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    Уряд схвалив новий український правопис

    Новий правопис замінить редакцію від 1992 року

    Кабінет міністрів на своєму засіданні 22 травня схвалив Український правопис у новій редакції, розробленій Українською національною комісією з питань правопису. 

    На засіданні були ухвалені без обговорення декілька проектів постанов Кабміну, які списком зачитав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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    «Рішення ухвалені», - сказав він.


    У постанові зазначається, що рішення ухвалено з метою забезпечення конституційних положень про державний статус української мови та уніфікації вживання правописних норм.

    Крім того, уряд визнав таким, що втратив чинність, пункт 1 постанови Кабінету міністрів України від 8 червня 1992 року № 309 «Питання українського правопису».

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    Джерело: РБК-Україна

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