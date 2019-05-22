Уряд схвалив новий український правопис

Уряд схвалив новий український правописдокумент
-
Розсилка
Новий правопис замінить редакцію від 1992 року
Кабінет міністрів на своєму засіданні 22 травня схвалив Український правопис у новій редакції, розробленій Українською національною комісією з питань правопису.
На засіданні були ухвалені без обговорення декілька проектів постанов Кабміну, які списком зачитав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
Читайте також
«Рішення ухвалені», - сказав він.
У постанові зазначається, що рішення ухвалено з метою забезпечення конституційних положень про державний статус української мови та уніфікації вживання правописних норм.
Крім того, уряд визнав таким, що втратив чинність, пункт 1 постанови Кабінету міністрів України від 8 червня 1992 року № 309 «Питання українського правопису».
Читайте також:
Джерело: РБК-Україна