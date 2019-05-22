ДБР відкрило справу проти Ситника через незадекларований відпочинок – ЗМІ



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Директор НАБУ Артем Ситник потрапив у скандал

Наразі слідчі перевіряють інформацію про отримання Ситником неправомірної вигоди від людей, які сплатили за його відпочинок

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження стосовно директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника через недекларування його відпочинку на одній з мисливських баз в Рівненській області. Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Як повідомляється, відкрили справу за статтею 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу.

Також перевіряється інформація про отримання Ситником неправомірної вигоди від людей, які сплатили його відпочинок.

Раніше у ЗМІ з'явилися фото бази, де відпочиває директор НАБУ. «Артем Ситник з родиною відпочиває коштом друзів в затишному Мисливському угідді «Полеское – Сарни», - стверджували ЗМІ. «Зі слів товариша Ситника, він регулярно оплачує елітний відпочинок голови НАБУ: за останні два роки (з 2017 по 2019) мінімум п'ять відвідувань приблизно по 100 тис. грн, зокрема і Новий рік 2019: оренда будиночків на 3-5 днів, полювання, рибалка, катання на човнах, квадроциклах, ресторан «Затока» на території угідь, феєрверки, і багато інших розваг», - писали видання.