Кабмін призначив нового в.о. голови Державної фіскальної служби



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Денис Гутенко

Денис Гутенко - директор департаменту таргетингу та управління митними ризиками ДФС

Кабінет міністрів призначив Дениса Гутенка тимчасово виконуючим обов'язки голови Державної фіскальної служби України. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Як зазначається, Гутенко - директор департаменту таргетингу та управління митними ризиками ДФС.

«Покласти тимчасово з 23 липня 2019 р. виконання обов’язків Голови Державної фіскальної служби України на директора департаменту таргетингу та управління митними ризиками Державної фіскальної служби України Гутенка Дениса Вікторовича», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 липня Кабінет Міністрів звільнив в.о. голови Державної фіскальної служби України Олександра Власова.

До цього, Власов написав заяву на своє звільнення. Він підкреслив, що заяву про звільнення написав на вимогу президента України Володимира Зеленського. Він додав, що вже 15 липня направить заяву до Кабміну.

Нагадаємо, що під час візиту в Одесу Зеленський попросив виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби Олександра Власова написати заяву на звільнення. За словами Зеленського, Власов не виконав його вимогу і не звільнив керівників митниць у чотирьох областях.