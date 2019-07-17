Кабмін звільнив начальника ДФС Власова



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Олександр Власов більше не очолює ДФС

Рішення про звільнення Власова було ухвалено на засіданні уряду

Кабінет міністрів звільнив виконувача обов'язки голови Державної фіскальної служби України Олександра Власова. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, 17 липня.

«По ДФС, Власов написав заяву про звільнення. Сьогодні буде ухвалено рішення. Відповідно, з понеділка це звільнення буде реалізовано, до понеділка буде передача справ. ДФС ліквідовується, ми утворили Податкову та Митну служби, там є нові керівники і формуються структури. Ліквідацією займатиметься один з директорів департаментів ДФС», - сказав Гройсман.

Зазначимо, що Власов також був головою ліквідаційної комісії ДФС. Тепер ці обов'язки уряд поклав на керівника одного з департаментів відомства.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський зажадав від в. о. голови ДФС Власова, щоб той написав заяву про звільнення.

Свою вимогу глава держави пояснив тим, що Власов не звільнив керівників митниць у чотирьох областях – у Волинській, Закарпатській, Львівській та Чернівецькій, як вимагав президент під час наради в Ужгороді 6 липня. А запис в. о. голови ДФС в соцмережі про звільнення їх від виконання обов'язків виявився неправдивим.

13 липня Власов написав заяву на звільнення.

Джерело: 112 Україна