Головного податкового ревізора в Києві затримали з хабарем на робочому місці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Свої «послуги» ревізор оцінив у 1000 доларів США

У середу, 17 липня 2019 року, прокуратура міста Києва спільно зі слідчим управлінням ГУ НП в м. Києві за участі УЗЕ в Києві ДЗЕ НП України на отриманні неправомірної вигоди затримано головного державного податкового ревізора – інспектора відділу перевірок у сфері будівництва Управління аудиту у сфері матеріального виробництва Департаменту аудиту Головного управління ДФС у місті Києві.

Про це повідомила пресслужба прокуратури міста Києва.

«До правоохоронних органів звернувся представник приватного підприємства, який повідомив, що вказаний посадовець у категоричній формі вимагає від нього неправомірну вигоду за сприяння у швидкому проведенні позапланової перевірки даного підприємства та отриманні позитивного висновку. Свої «послуги» ревізор оцінив у 1000 доларів США», – повідомляють у прокуратурі.

Також зазначають, що під час контролю за вчиненням злочину посадовця затримали у робочому кабінеті одразу після отримання ним грошових коштів.

Наразі затриманому готують повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального Кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Також вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.