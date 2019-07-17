  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Головного податкового ревізора в Києві затримали з хабарем на робочому місці

    • Розсилка
    Головного податкового ревізора в Києві затримали з хабарем на робочому місці

    Свої «послуги» ревізор оцінив у 1000 доларів США

    У середу, 17 липня 2019 року, прокуратура міста Києва спільно зі слідчим управлінням ГУ НП в м. Києві за участі УЗЕ в Києві ДЗЕ НП України на отриманні неправомірної вигоди затримано головного державного податкового ревізора – інспектора відділу перевірок у сфері будівництва Управління аудиту у сфері матеріального виробництва Департаменту аудиту Головного управління ДФС у місті Києві.

    Про це повідомила пресслужба прокуратури міста Києва.

    «До правоохоронних органів звернувся представник приватного підприємства, який повідомив, що вказаний посадовець у категоричній формі вимагає від нього неправомірну вигоду за сприяння у швидкому проведенні позапланової перевірки даного підприємства та отриманні позитивного висновку. Свої «послуги» ревізор оцінив у 1000 доларів США», – повідомляють у прокуратурі.

    Також зазначають, що під час контролю за вчиненням злочину посадовця затримали у робочому кабінеті одразу після отримання ним грошових коштів.

    Наразі затриманому готують повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального Кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

    Також вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади. 

    ДФС прокуратура корупція в Україні хабар послуги
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ