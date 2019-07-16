ДБР та СБУ провели обшук в управлінні Держаної фіскальної служби Дніпропетровщини



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Це перші дії ДБР і СБУ щодо податкових міліціонерів Дніпра після щасливого звільнення Кирила Суворова майже чотири тижні тому - ЗМІ

Слідчі дії пройшли в рамках розслідування обставин можливого викрадення директора ТОВ «Софт Ойл» Кирила Суворова - ЗМІ

Державне бюро розслідувань за підтримки Служби безпеки України у понеділок, 15 липня, провели обшук у приміщеннях, що займає податкова міліція головного управління Державної фіскальної служби Дніпропетровської області.

Зазначається, що слідчі дії пройшли в рамках розслідування обставин можливого викрадення директора ТОВ «Софт Ойл» Кирила Суворова співробітниками податкової міліції Дніпропетровщини, що сталося наприкінці травня 2019 року.

«Це перші дії ДБР і СБУ щодо податкових міліціонерів Дніпра після щасливого звільнення Кирила Суворова майже чотири тижні тому», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в кінці травня 2019 року директора ТОВ «Софт Ойл» Кирила Суворова викрали і три тижні його утримували, поки бізнесмен не втік. Метою цієї атаки начебто стали компанія і товар, що їй належить, вартістю $7 млн доларів США, що зберігається в Миколаєві.

В інтерв'ю центральним телеканалам перший заступник в.о. голови ДФС у Дніпропетровській області Сергій Пеньков уточнив, що тримали Кирила Суворова не в підвалі, а на заміській турбазі.

У п'ятницю 12 липня 2019 року президент Володимир Зеленський відвідав Дніпро. Він зустрічався з жителями міста, представниками місцевого самоврядування та громадських антикорупційних організацій. Представники ГО «Стоп корупції» звернулися до Володимира Зеленського та розповіли про інцидент, що трапився з Кирилом Суворовим. Президент відповів, що податкову очікує реформа, а по податковій міліції вже прийнято рішення про її ліквідацію. Зеленський уточнив, кого звинувачують у викраденні Кирила Суворова та записав ім'я і посаду Сергія Пенькова в телефон, пообіцявши дізнатися подробиці.