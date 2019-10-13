Кабмін виділив мільярд грн на виплату зарплати шахтарям



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Схвалені урядом зміни будуть невідкладно передані на розгляд Верховної Ради

На своєму засіданні Кабінет міністрів України у суботу схвалив зміни до Державного бюджету на 2019 рік, яким виділив 1 млрд гривень на виплату заробітної плати шахтарям.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

Схвалені урядом зміни будуть невідкладно передані на розгляд Верховної Ради з проханням якомога швидше їх розглянути і підтримати.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук 9 жовтня підтвердив, що уряд планує виплатити зарплату шахтарям.

«Ми сьогодні в уряді домовились про останні бюрократичні приготування і на суботу плануємо ще одне засідання уряду, щоб остаточно затвердити рішення про зміни до Державного бюджету, які дозволять розрахуватись із шахтарями по заробітних платах», - зазначив прем'єр.

За його словами, вже на початку наступного тижня відповідні зміни до бюджету будуть внесені до парламенту, тож гірники зможуть отримати гроші вже найближчим часом.

При цьому він додав, що в Україні є збиткові шахти, працівники яких не можуть бути залишені без зарплат, а паралельно з погашенням заборгованості по зарплатах шахтарям уряд буде намагатись вирішити питання збитковості шахт у цілому.