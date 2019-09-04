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    Кабмін запровадив електронний документообіг

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    Засідання Кабміну- - Кабмін запровадив електронний документообіг
    Засідання Кабміну-
    Фото: kmu.gov.ua

    З 1 жовтня обмін документами відбуватиметься повністю в електронній формі

    Кабінет Міністрів України у середу, 4 вересня, схвалив рішення про остаточне скасування паперового документообігу та перехід на електронний. Про це повідомляє пресслужба відомства.

    Зазначається, що з 1 жовтня обмін документами відбуватиметься повністю в електронній формі.

    «Щомісяця державні органи надсилають одне одному тисячі різних документів. Їх доставляють загальні та спеціалізовані поштові служби, бо це насправді тисячі документів. Це скоротить час на доставку і обробку кореспонденції, які будуть приходити через цифрові сервіси, а не доставлятися кур’єрами», - коментує голова Кабміну Олексій Гончарук.

    За його словами, це перший крок до повноцінної цифровізації всього документообігу.

    Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук 2 вересня анонсував відмову від паперового документообігу в державних органах.

    Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада підтримала подання президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

    У той же день новий прем'єр-міністр Олексій Гончарук представив у Верховній Раді кандидатів у новий уряд.

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