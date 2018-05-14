Скільки будуть отримувати місцеві чиновники після підвищення зарплат

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Платити по-новому будуть з місцевих бюджетів, але гроші є далеко не у всіх

Місцеві чиновники дочекалися надбавки в зарплаті. Минулого тижня Кабмін вніс зміни до постанови №268, в якій прописана структура чиновницьких посадових окладів і різні доплати. До цього ставки службовців переглядали наприкінці 2015 року: тоді вони підвищилися, в середньому, на 25%.

Цього разу заявлено збільшення зарплат для представників місцевої влади на 27-37% в залежності від займаної посади.

Наприклад, головний спеціаліст, який зараз фактично сидить на мінімалці (посадовий оклад - 3,8 тис. грн), після підвищення буде отримувати всього на 1 тис. грн більше - 4,8 тис. грн. Начальник управління, теперішній оклад якого - 5,4 тис. грн, за новою постановою може розраховувати на 6,6 тис. грн., а ставка міського голови (для населених пунктів до 1 млн людей) підвищиться з 8,5 тис. грн до 11,9 тис. грн.

Правда, перераховані вище оклади - лише частина чиновницьких зарплат. На них нараховуються різні надбавки - за вислугу років, ранг, премії тощо. Причому, останні можуть досягати 300-400% від базового окладу. У законі про місцеве самоврядування держчиновникам обмежили розміри надбавок - оклад повинен складати 70% місячного доходу чиновника. Але на практиці ця формула поки так і не запрацювала - її відклали на початку наступного року.

У новій версії постанови №268, зокрема, зазначено, що місцеві чиновники можуть отримувати «надбавку за високі досягнення або виконання особливо важливої роботи» в розмірі від 50% до 100% від базового окладу.

Крім того, для них прописані нові надбавки за вислугу. Згідно з новою версією постанови, доплати становитимуть: для працюючих понад три роки - 10% від окладу, понад пять років - 15%, понад 10 років - 20%, понад 15 років - 25%, понад 20 років - 30%, понад 25 років - 40%.

До цього на такі доплати могли претендувати лише посадові особи органів місцевого самоврядування, тепер же їх зможуть отримувати і прості службовці.

Виходить, що головний спеціаліст замість «голих» 3,8 тис. грн після підвищення зможе розраховувати на 7,2 тис. грн (оклад плюс премія), а якщо його стаж роботи залишає хоча б п’ять років - близько 8 тис. грн. Начальник управління, який прослужив у владі 20 років, буде отримувати не менше 13 тис. грн.

«У невеликих містах, наприклад, райцентрах, де не багато пропозицій від приватного бізнесу, на ці гроші цілком реально знайти грамотних фахівців. У великих містах навіть цих підвищених зарплат, боюся, буде недостатньо», - говорить заступник голови Асоціації міст України Володимир Мягкоход.

Втім, отримувати по-новому будуть далеко не всі чиновники.

«Справа в тому, що зарплати представникам органів місцевої влади платять з місцевих бюджетів, а в них нинішнє підвищення не передбачено. Тому будуть дивитися за можливостями: ті, у кого бюджети і так дефіцитні, можуть навіть урізати премії, щоб виплатити підвищені оклади. Як результат - особливого збільшення доходів чиновники не відчують», - попереджають в Асоціації міст України.

Зараз асоціація розробляє новий варіант закону про місцеве самоврядування, в якому хочуть прописати нові правила: щоб держава регулювала лише мінімальні рівні ставок для чиновників, а далі місцеві органи влади, виходячи зі своїх фінансових можливостей, могли б самі встановлювати розміри премій і надбавок. Такий законопроект планують передати в парламент вже найближчим часом.

Проте, якими б не були зарплати чиновників, побороти корупцію на місцях це навряд чи допоможе.

«Чиновник, який «в схемі», може відбити свою місячну зарплату за день, так що вірити в те, що невелика надбавка змусить його жити чесно - просто смішно», - говорить глава Українського аналітичного центру Олександр Охрименко.

Джерело: Страна.ua