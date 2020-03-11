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    Кабмін ввів всеукраїнський карантин до 3 квітня, - депутат

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    Кабмін заборонив масові заходи та ввів всецкраїнський карантин - Кабмін ввів всеукраїнський карантин до 3 квітня, - депутат
    Кабмін заборонив масові заходи та ввів всецкраїнський карантин

    Карантин передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань понад 200 осіб (ВР лишили), закриття авіасполучення з деякими країнами

    Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

    Про це повідомила народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Вікторія Сюмар на своїй сторінці у Facebook.

    «Карантин ввели. Від завтра на три тижні. До 3 квітня. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань понад 200 осіб (ВР лишили), закриття авіасполучення з деякими країнами. Також буде закрита більша частина КПП. З 219 лишиться 49. Прем’єр каже, що там обладнані місця для карантину», - зазначила політик.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України отримало 43 підозри на коронавірус, один зразок ще досліджують.

    До цього «Главком» писав, що в Києві вводиться карантин, в зв'язку з цим забороняється проведення масових заходів і закриваються школи.

    Кабмін Європейська солідарність депутат Вікторія Сюмар карантин коронавірус
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