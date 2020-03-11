Коронавірус: в Україні перевіряють п’ять нових підозр



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В Україні перевіряють п’ять нових підозр на коронавірус

В Україні вже перевірили 43 зразки з підозрою на Covid-19

В Україні 10 березня отримано 5 повідомлень щодо нових підозр на Covid-19. Два зразки вже надійшли у вірусологічну лабораторію, проводять дослідження.

Про це повідомив сьогодні, 11 березня, на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

«Ще три зразки ми отримаємо сьогодні, проведемо дослідження і про результати поінформуємо 12 березня», – зазначив Ляшко.

"Загалом, в Україні було перевірено 43 зразки з підозрою на Covid-19, підтверджено лише 1 випадок – у Чернівецькій області, про який повідомляли раніше, – розповів Віктор Ляшко. – Всі 43 особи на час перевірки були ізольовані, за контактним особами було встановлено медико-санітарне спостереження".

Нагадаємо, з 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

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