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    Здоров'я

    Коронавірус: в Україні перевіряють п’ять нових підозр

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    В Україні перевіряють п&rsquo;ять нових підозр на коронавірус - Коронавірус: в Україні перевіряють п’ять нових підозр
    В Україні перевіряють п’ять нових підозр на коронавірус

    В Україні вже перевірили 43 зразки з підозрою на Covid-19

    В Україні 10 березня отримано 5 повідомлень щодо нових підозр на Covid-19. Два зразки вже надійшли у вірусологічну лабораторію, проводять дослідження.

    Про це повідомив сьогодні, 11 березня, на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

    «Ще три зразки ми отримаємо сьогодні, проведемо дослідження і про результати поінформуємо 12 березня», – зазначив Ляшко.

    "Загалом, в Україні було перевірено 43 зразки з підозрою на Covid-19, підтверджено лише 1 випадок – у Чернівецькій області, про який повідомляли раніше, – розповів Віктор Ляшко. – Всі 43 особи на час перевірки були ізольовані, за контактним особами було встановлено медико-санітарне спостереження".

    Нагадаємо, з 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

    У Польщі масово зачиняються школи та університети через коронавірус. Міністр науки та вищої освіти з прем’єр-міністром та кількома іншими міністрами Ярослав Говін заявив, що міністерство розглядає можливість тимчасового припинення занять у університетах. Ректори Вроцлавських університетів вирішили скасувати всі заняття через загрозу поширення корона вірусу.

    У Німеччині скасовують культурні заходи у великих державних театрах, оперних і концертних залах. Фольсбюне і Deutsches Theater Berlin тимчасово призупинили роботу.

    У міністерки охорони здоров’я Великої Британії та депутатки-консерваторки Надін Дорріс виявили китайський коронавірус.

    Уряд сьогодні може ввести карантин у навчальних закладах на всій території України.

    Сьогодні, 11 березня, виявили 24 нові випадки інфікування коронавірусом COVID-2019 в Австрії. Загальна кількість хворих у країні сягнула 206 осіб.

     

    Міністерство охорони здоров'я медицина коронавірус Віктор Ляшко
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