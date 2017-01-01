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    Кабмін затвердив експортну стратегію України

    Стратегія Кубіва покликана забезпечити збільшення в експорті частки продукції з високою доданою вартістю
    Український уряд затвердив експортну стратегію України до 2021 року. Відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні Кабміну. Експортна стратегія покликана забезпечити зростання експорту й збільшення в ньому частки продукції з високою доданою вартістю. «Це документ, який формує орієнтири для створення міжнародних ланцюгів доданої
    • Сьогодні, 13:03
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    Стратегія Кубіва покликана забезпечити збільшення в експорті частки продукції з високою доданою вартістю

    Український уряд затвердив експортну стратегію України до 2021 року. Відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні Кабміну.

    Експортна стратегія покликана забезпечити зростання експорту й збільшення в ньому частки продукції з високою доданою вартістю.

    «Це документ, який формує орієнтири для створення міжнародних ланцюгів доданої вартості, які будуть вигідні національним виробникам», - сказав перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

    Як повідомлялось, у 2017 році загальний український експорт зріс майже на 20%, зокрема, у країни Євросоюзу - на 30%. Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив  сьогодні під час засідання уряду.

    Кабмін Володимир Гройсман економіка міністр експорт Степан Кубів
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