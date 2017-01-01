Кабмін затвердив експортну стратегію України

Стратегія Кубіва покликана забезпечити збільшення в експорті частки продукції з високою доданою вартістю

Український уряд затвердив експортну стратегію України до 2021 року. Відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні Кабміну. Експортна стратегія покликана забезпечити зростання експорту й збільшення в ньому частки продукції з високою доданою вартістю. «Це документ, який формує орієнтири для створення міжнародних ланцюгів доданої



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Стратегія Кубіва покликана забезпечити збільшення в експорті частки продукції з високою доданою вартістю

Український уряд затвердив експортну стратегію України до 2021 року. Відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні Кабміну.

Експортна стратегія покликана забезпечити зростання експорту й збільшення в ньому частки продукції з високою доданою вартістю.

«Це документ, який формує орієнтири для створення міжнародних ланцюгів доданої вартості, які будуть вигідні національним виробникам», - сказав перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Як повідомлялось, у 2017 році загальний український експорт зріс майже на 20%, зокрема, у країни Євросоюзу - на 30%. Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив сьогодні під час засідання уряду.