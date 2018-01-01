Мінфін за п’ять років планує продати Приватбанк та Укргазбанк

Мінфін готовий до будь якого варіанту скорочення своєї частки у двох банках

Міністерство фінансів України планує за п’ять років повністю вийти з капіталу двох державних банків - Приватбанку та Укргазбанку. Про це в інтерв'ю «Громадському» розповіла перший заступник міністра фінансів України Оксана Маркарова «Ми як мету бачимо повний вихід з цих банків, якщо ми говоримо про Приватбанк і



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Мінфін готовий до будь якого варіанту скорочення своєї частки у двох банках

Міністерство фінансів України планує за п’ять років повністю вийти з капіталу двох державних банків - Приватбанку та Укргазбанку.

Про це в інтерв'ю «Громадському» розповіла перший заступник міністра фінансів України Оксана Маркарова

«Ми як мету бачимо повний вихід з цих банків, якщо ми говоримо про Приватбанк і Укргазбанк», - каже Маркарова.

За її словами, Мінфін готовий до будь якого варіанту скорочення своєї частки: або поетапний вихід з капіталу, або одночасний повних вихід.

Наразі Міністерство фінансів України є власником чотирьох банків: Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк та Укргазбанк. Частка держави в банківському секторі України сягає 55%.

Нагадаємо, у лютому правління Національного банку України погодило кандидатуру чеха Петра Крумханзла на призначення голови правління Приватбанку.

Раніше повідомлялося, що Нацбанк видав рефінансування націоналізованому Приватбанку на 2,3 мільярда гривень.

Пізніше стало відомо, що за підсумками минулого року збиток Приватбанку становив 22,966 млрд гривень.

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