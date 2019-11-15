Кабмін звільнив керівництво органів регулювання інтелектуальної власності



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Милованов зазначив, що звільнення є реакцією на звернення колективу «Укрпатенту» і відгуки та скарги галузі

Кабінет міністрів звільнив керівництво органів, що регулюють відносини в сфері інтелектуальної власності. Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов у Facebook.

«Повністю перезавантажено керівництво в органах регулювання інтелектуальною власністю», - написав він.

За словами Милованова, у п'ятницю було звільнено керівника Українського інституту інтелектуальної власності («Укрпатент») Андрія Кудіна, керівника департаменту інтелектуальної власності Міністерства економіки та керівника Національного офісу інтелектуальної власності (за власним бажанням).

Милованов зазначив, що звільнення є реакцією на звернення колективу «Укрпатенту» і відгуки та скарги галузі.

Кудін займав посаду керівника «Укрпатенту» із серпня 2015 року.

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський підписав закон про захист інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України.