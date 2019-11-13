В уряді придумали, як зробити українських науковців заможними



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Наука є основою високотехнологічних галузей економіки і від її якості залежить добробут українців, - Милованов

Міністр запропонував виплачувати винахідникам 10-20% коштів від запровадження їхніх розробок приватними компаніями

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов запропонував виплачувати винахідникам 10-20% коштів від запровадження їхніх розробок приватними компаніями.

Такі пропозиції до законодавства Милованов оприлюднив під час свого привітання зі Всесвітнім днем науки.

«У мене є пропозиція: я хочу змінити законодавство таким чином, щоб кожен — від студента чи аспіранта, до професора могли легко зареєструвати свою наукову ідею чи винахід, а бізнес — легко їх впровадити. А після цього 20% чи 10% прибутку поверталися напряму тим, хто придумав цю ідею», — повідомив Милованов.

За його словами, така ініціатива зробить українських науковців більш заможними, а економіку — більш інноваційною.

Милованов зазначає, що наука є основою високотехнологічних галузей економіки і від її якості залежить добробут українців.

Нагадаємо, в Україні вирішили «вимірювати» ефективність науковців.

11 липня 2019 року в Україні запрацював Фонд підтримки стартапів. Цьогоріч на його фінансування виділили 300-350 мільйонів гривень.

Також раніше Кабмін створив Фонд державного стимулювання винаходів.

Раніше повідомлялось, що український школяр із Закарпаття Валентин Фречка здобув золоту медаль у категорії «Наука» на «Олімпіаді геніїв» у США.

До відома, український стартап залучив 15 тисяч євро за перемогу у конкурсі від Volkswagen.