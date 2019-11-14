Милованов озвучив два сценарії для гривні на наступний рік



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Міністр зазначив, що курс долара залежить від того, який обсяг інвестицій заходитиме до України

Середньорічний обмінний курс долара на наступний рік має становити близько 27,0 грн, однак за оптимістичними розрахунками за умов збільшення інвестицій до України, він може бути близько 24 грн за долар.

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов сказав в кулуарах Верховної Ради, повідомляє Укрінформ.

«Курс долара не закладається в бюджет, закладається в бюджет надходження від імпорту тощо. Курс долара використовується в розрахунках та прогнозах для того, аби розрахувати такі надходження. У нас є два сценарії, в одному з них курс 27 грн за долар, а в іншому сценарії, який більш оптимістичний та виходить з розрахунку більших інвестицій, курс закладається в розмірі близько 24 грн», - сказав Милованов.

Він зазначив, що курс долара залежить від того, який обсяг інвестицій заходитиме до України. А для того, аби ці суми були значними, Україні слід налагодити сприятливий бізнес-клімат, продовжувати втілювати вже започатковані реформи і будувати довіру до країни як для внутрішніх, так і для зовнішніх інвесторів.

«Буде довіра до України - будуть як внутрішні, так і зовнішні інвестиції», - сказав Милованов та додав, що за песимістичним сценарієм у наступному році очікуються інвестиції у розмірі 3 млрд дол., а за оптимістичним - 6 млрд дол.

Зазначимо, Міністерство фінансів спирається на макропрогноз, розроблений Міністерством розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України щодо середньорічного обмінного курсу – 27,0 грн/дол. на наступний рік. Раніше, до першого читання проєкту Державного бюджету 2020, він був розрахований за курсом 28,2 грн/дол., що був затверджений ще у травні.

Як відомо, сьогодні Рада прийняла Держбюджет-2020.