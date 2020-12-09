Канада дасть $24 мільйони на проєкти для українських жінок

У міністерстві міжнародного розвитку Канади уточнили, що зокрема підтримають жінок у сільських регіонах

Канада профінансує в Україні низку проєктів для підтримки жінок на загальну суму 32 мільйони канадських доларів (близько 24 мільйонів доларів США). Про це в Оттаві заявила міністерка міжнародного розвитку Канади Каріна Гулд, передає Укрінформ.

«Інвестиції в можливості для жінок і найбільш уразливих та маргіналізованих – це інвестиції в майбутнє країни. Шляхом цих ініціатив вони отримають потенціал стати потужними агентами змін, об’єднавши свої зусилля з усіма іншими людьми, які працюють над відновленням політичної й економічної стабільності», – сказала вона.

У міністерстві міжнародного розвитку Канади уточнили, що кошти підуть на втілення проєктів «з економічної підтримки жінок у сільських регіонах, внутрішньо переміщених осіб, людей з обмеженими фізичними можливостями та інших вразливих груп в Україні».

«Ключові партнери втілюватимуть ці проєкти з метою підтримання інклюзивного та сталого економічного зростання, надаючи можливості цим верстам по всій країні», – зауважили в канадському відомстві.

Канада передасть 7,8 мільйона доларів недержавній організації Pact Inc., яка навчатиме жінок із вразливих категорій підприємницьким навичкам; 4,3 мільйона доларів – французькій гуманітарній організації ACTED, яка прагнутиме збільшити економічні можливості жінок на Донбасі.

Крім того, Socodevi і Дніпропетровська сільськогосподарська консультаційна служба отримають 7,9 мільйона доларів на розвиток сталого агропромислового виробництва; 5,1 мільйона доларів надійде Фонду кооперативного розвитку Канади та його партнеру – Всеукраїнському благодійному фонду «Горені», які допомагають українським жінкам влаштуватися на підприємства легкої промисловості.

Раніше стало відомо, що Європейський союз виділив Україні черговий транш на 600 млн євро. Також Україна також чекає транш Міжнародного валютного фонду до кінця 2020 року або на початку наступного.