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    Євросоюз виділив Україні черговий транш на 600 млн євро

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    Транш зміцнить макрофінансову стабільність України в складні часи пандемії Covid-19, - Шмигаль - Євросоюз виділив Україні черговий транш на 600 млн євро
    Транш зміцнить макрофінансову стабільність України в складні часи пандемії Covid-19, - Шмигаль

    Rредит піде на забезпечення макрофінансової стабільності країни

    Європейський союз виділив Україні черговий транш на 600 млн євро. Про це у Twitter повідомив прем'єр-міністр Дмитро Шмигаль.

    Голова уряду зазначив, що кредит піде на забезпечення макрофінансової стабільності країни.

    «Україна високо цінує підтримку Європейського союзу. Вдячні Валдісу Домбровскісу (віце-президент Єврокомісії, - ред.) та Європейській комісії за черговий транш у сумі 600 млн євро. Це зміцнить макрофінансову стабільність України в складні часи пандемії Covid-19», ─ зазначив він.

    Нагадаємо, раніше посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас розповів, що Євросоюз готується виплатити перший транш макрофінансової допомоги з програми на 1,2 млрд євро, але після того, як рішення про свій транш прийме МВФ.

    Як повідомлялося, що Україна також чекає транш Міжнародного валютного фонду до кінця 2020 року або на початку наступного.

    До слова, що голова Нацбанку сподівається, що місія МВФ відвідає Україну до кінця року.

    10 листопада керівник Нацбанку Шевченко зустрівся з головою місії МВФ.

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    Теги: ЄС кредит гроші Україна
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