Стало відомо, коли уряд очікує на транш МВФ

В уряді спростували інформацію про те, що програма з МВФ під загрозою

Співпраця з МВФ залежить від ухвалення бюджету на 2021 рік

Україна отримає транш Міжнародного валютного фонду до кінця 2020 року або на початку наступного.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан.

«Дійсно, два транші вже не отримаємо. Це точно. Зараз йдеться про отримання траншу в кінці цього року або на початку наступного. Також до цього прив'язана макрофінансова допомога ЄС, яка складає 600 млн євро», – пояснив він.

Мокан нагадав, що співпраця з МВФ залежить від ухвалення бюджету на 2021 рік, і спростував інформацію про те, що програма під загрозою:

«Триває взаємодія і комунікації. Міністр фінансів протягом дня до засідання уряду і після комунікував з приводу проєкту бюджету», – додав представник Кабінету міністрів.

Нагадаємо, що голова Нацбанку сподівається, що місія МВФ відвідає Україну до кінця року.

10 листопада керівник Нацбанку Шевченко зустрівся з головою місії МВФ.

Як відомо, уряд планує до кінця тижня подати проєкт бюджету-2021 до парламенту.

Раніше народний депутат від «Слуги народу», голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що проєкт бюджету України на 2021 рік не встигнуть ухвалити до 1 грудня.

Зі свого боку перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк вважає, що реальна дата ухвалення проєкту бюджету України на 2021 рік – це 3 грудня.

Парламентарі ухвалили проєкт постанови № 4000-П, що означає ухвалення у першому читанні законопроєкту про Державний бюджет на 2021 рік.

Після прийняття проєкту закону в першому читанні 5 листопада Мінфін почав працювати над урахуванням усіх поправок і пропозицій нардепів.

Друге читання відбудеться тільки після отримання проєкту Бюджету від Кабміну.

Зазначимо, що у проєкт Держбюджету на 2021 рік закладено дефіцит на рівні 6%, або 270 мільярдів гривень. У Нацбанку заявили, що покривати дефіцит за допомогою емісії гривні не будуть.

Нардепи Ради внесли до законопроєкту про державний бюджет на 2021 понад п'ять тисяч поправок.