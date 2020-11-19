Стало відомо, коли уряд очікує на транш МВФ
Співпраця з МВФ залежить від ухвалення бюджету на 2021 рік
Україна отримає транш Міжнародного валютного фонду до кінця 2020 року або на початку наступного.
Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан.
«Дійсно, два транші вже не отримаємо. Це точно. Зараз йдеться про отримання траншу в кінці цього року або на початку наступного. Також до цього прив'язана макрофінансова допомога ЄС, яка складає 600 млн євро», – пояснив він.
Мокан нагадав, що співпраця з МВФ залежить від ухвалення бюджету на 2021 рік, і спростував інформацію про те, що програма під загрозою:
«Триває взаємодія і комунікації. Міністр фінансів протягом дня до засідання уряду і після комунікував з приводу проєкту бюджету», – додав представник Кабінету міністрів.
Нагадаємо, що голова Нацбанку сподівається, що місія МВФ відвідає Україну до кінця року.
10 листопада керівник Нацбанку Шевченко зустрівся з головою місії МВФ.
Як відомо, уряд планує до кінця тижня подати проєкт бюджету-2021 до парламенту.
Раніше народний депутат від «Слуги народу», голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що проєкт бюджету України на 2021 рік не встигнуть ухвалити до 1 грудня.
Зі свого боку перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк вважає, що реальна дата ухвалення проєкту бюджету України на 2021 рік – це 3 грудня.
Парламентарі ухвалили проєкт постанови № 4000-П, що означає ухвалення у першому читанні законопроєкту про Державний бюджет на 2021 рік.
Після прийняття проєкту закону в першому читанні 5 листопада Мінфін почав працювати над урахуванням усіх поправок і пропозицій нардепів.
Друге читання відбудеться тільки після отримання проєкту Бюджету від Кабміну.
Зазначимо, що у проєкт Держбюджету на 2021 рік закладено дефіцит на рівні 6%, або 270 мільярдів гривень. У Нацбанку заявили, що покривати дефіцит за допомогою емісії гривні не будуть.
Нардепи Ради внесли до законопроєкту про державний бюджет на 2021 понад п'ять тисяч поправок.