Канада може ввести безвіз для українців – дипломат

У Канаді серед політичних сил є консенсус щодо рішення на користь українців

Канада може запровадити безвізовий режим для біженців із України, які шукають притулку. Це питання кількох тижнів, консультації щодо цього важливого рішення ще продовжуються. Про це заявив тимчасовий повірений України в Канаді Андрій Буквич, передає телеканал «Рада».

За словами Буквича, для канадської урядової корпоративної культури притаманно ухвалювати рішення після детального вивчення наявних можливостей, які має уряд для їхньої імплементації. Він повідомив, що є консенсус серед політичних сил ухвалити таке рішення (запровадження безвізового режиму). Однак тривають консультації. Зокрема, з міграційною службою щодо механізму чіткої реалізації.

Нагадаємо, українці, які тікають від війни, матимуть право жити та працювати в Європейському Союзі до трьох років. Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ в Україні. Громадяни України вже мають 90-денний безвізовий доступ до ЄС.

Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський підписав Указ про тимчасове запровадження безвізового режиму для іноземців, які бажають вступити до Інтернаціонального легіону оборони України. Відповідний документ глава держави видав 28 лютого.