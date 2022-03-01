Безвіз для воїнів Інтернаціонального легіону. Зеленський ухвалив нове рішення для оборони України

В Україні триває шостий день війни, розв’язаної путінською Росією.

В Україні триває шостий день війни, розв’язаної путінською Росією.

Указ президента видано у зв’язку з збройною агресією Російської Федерації проти України

Президент Володимир Зеленський підписав Указ про тимчасове запровадження безвізового режиму для іноземців, які бажають вступити до Інтернаціонального легіону оборони України. Відповідний документ глава держави видав 28 лютого.

«Запровадити з 1 березня 2022 року тимчасово на період дії воєнного стану до прийняття Президентом України відповідного рішення безвізовий режим в’їзду в Україну для громадян іноземних держав, які бажають вступити до Інтернаціонального легіону оборони України, крім громадян держави, визнаної державою-агресором», – сказано в президентському Указі.

Окремо Зеленський доручив Кабінету міністрів усіх вжити заходів для реалізації ініціативи президента.

Як повідомляв «Главком», 27 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх громадян іноземних держав, які є друзями України. Усі, хто хоче приєднатися до захисту безпеки у Європі та світі, можуть приїхати й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників XXI століття.

Згідно з Положенням про проходження військової служби у Збройних Силах іноземцями та особами без громадянства, затвердженим указом Президента України від 10 червня 2016 року № 248, іноземці мають право вступити до ЗСУ на військову службу за контрактом у добровільному порядку, зокрема й до лав Сил територіальної оборони ЗСУ.

Раніше Зеленський закликав ООН визнати дії Росії геноцидом.