Біженці з України зможуть три роки жити в ЄС

Всім, хто тікає від путінських бомб, раді в Європі

Українські, які тікають від війни, матимуть право жити та працювати в Європейському Союзі до трьох років. Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ в Україні.

Громадяни України вже мають 90-денний безвізовий доступ до ЄС.

«Однак ця безпрецедентна зміна в законодавстві ЄС гарантує їм статус і після закінчення цього терміну», – зазначили в МВС.

ЄС передбачає надання громадянам України та резидентам країни право жити, працювати, отримувати медичну допомогу, житло та освіту негайно на термін до року, без необхідності проходити тривалі процедури надання притулку.

Однак якщо війна триватиме довго, або біженці не зможуть безпечно повернутися, цей статус можуть продовжити ще на два роки.

«Європа стоїть поруч із тими, хто потребує захисту. Всім, хто тікає від путінських бомб, раді в Європі. Ми забезпечимо захист тих, хто шукає притулок, і допоможемо тим, хто шукає безпечну дорогу додому», – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Скільки людей вже виїхали з України на тлі війни

Після того, як 24 лютого Росія напала Україну, майже 875 тис. людей вимушені були залишити свої домівки в Україні.

Понад половина – 454 тис. – виїхали до Польщі;

116 тис. – до Угорщини;

67 тис. – до Словаччини;

45 тис. – до Румунії;

79 тис. – до Молдови, яка не входить до ЄС.

Особи без громадянства України чи права на постійне проживання – тобто іноземці, іноземні студенти – не отримають права залишатися в ЄС, але їм допоможуть повернутися до країни походження.

Водночас влада Брюсселя закликала прикордонників по обидва боки кордону Україна-ЄС, забезпечити в‘їзд до ЄС усіх, незалежно від національності чи етнічної приналежності.

«Позиція цієї комісії та позиція Європейського Союзу є дуже, дуже чіткою… До Європейського Союзу мають бути допущені абсолютно всі, незалежно від національності, раси, релігії. Вони тікають від війни з України. Ми будемо надійним притулком», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ООН заявляє про мільйон біженців з України за сім днів.

Напередодні Чехія оголосила надзвичайний стан для допомоги українським біженцям.

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