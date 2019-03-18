Канада на три роки продовжила місію з підготовки Збройних сил України
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Команда навчально-тренувальної місії Unifier збройних сил Канади
Урядом Канади прийнято рішення про продовження терміну дії місії Unifier в Україні
Уряд Канади на три роки продовжив роботу військової тренувальної місії Unifier в Україні.
Про це в понеділок ввечері повідомила прес-служба Міноборони.
Зазначається, що про продовження роботи військової тренувальної місії Unifier повідомив канадський міністр оборони Хардж Саджан під час телефонної розмови з українським колегою Степаном Полтораком.
«Міністр національної оборони Канади підкреслив, що урядом Канади прийнято рішення про продовження терміну дії місії Unifier в Україні терміном на три роки», - йдеться в повідомленні.
У прес-службі повідомили, що сторони також обговорили ситуацію з безпекою у світі і в Україні і погодили плани щодо подальшої співпраці оборонних відомств.
Як відомо, з серпня 2015 року в Україні перебуває 200 канадських інструкторів, які проводять навчання бійців ЗСУ. Їхня місія закінчується наприкінці березня поточного року. З огляду на російську агресію проти України, яка триває, і конфлікт на Донбасі влада Канади вирішила продовжити її.
У грудні 2018 року мністерство оборони Канади повідомило, що інструктори підготували понад 10 тисяч співробітників українських силових структур.
Канадські фахівці перебувають на заході України, в основному на Яворівському полігоні, і не беруть участь у боях з сепаратистами на сході країни.
Як відомо, канадські консерватори підтримали надання Україні летальної зброї.
Зазначимо, що міноборони США хоче виділити українській армії $250 млн.