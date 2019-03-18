Канада продовжить місію військових інструкторів в Україні



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З серпня 2015 року в Україні перебуває 200 канадських інструкторів, які проводять навчання бійців ВСУ

Як очікується, у понеділок, 18 березня, Канада оголосить про продовження своєї навчальної військової місії в Україні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

Міністр закордонних справ Христя Фріланд і міністр оборони Харджит Саджан мають скликати спеціальну прес-конференцію, де оголосять про рішення уряду продовжити підготовку українських військових.

З серпня 2015 року в Україні перебуває 200 канадських інструкторів, які проводять навчання бійців ВСУ. Їхня місія закінчується наприкінці березня поточного року. З огляду на російську агресію проти України, яка триває, і конфлікт на Донбасі влада Канади вирішила продовжити її.

У грудні 2018 року Міністерство оборони Канади повідомило, що інструктори підготували понад десять тисяч співробітників українських силових структур.

Канадські фахівці перебувають на заході України, в основному на Яворівському полігоні, і не беруть участь у боях з сепаратистами на сході країни.