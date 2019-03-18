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    Канада продовжить місію військових інструкторів в Україні

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    Канада продовжить місію військових інструкторів в Україні

    З серпня 2015 року в Україні перебуває 200 канадських інструкторів, які проводять навчання бійців ВСУ

    Як очікується, у понеділок, 18 березня, Канада оголосить про продовження своєї навчальної військової місії в Україні.

    Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

    Міністр закордонних справ Христя Фріланд і міністр оборони Харджит Саджан мають скликати спеціальну прес-конференцію, де оголосять про рішення уряду продовжити підготовку українських військових.

    З серпня 2015 року в Україні перебуває 200 канадських інструкторів, які проводять навчання бійців ВСУ. Їхня місія закінчується наприкінці березня поточного року. З огляду на російську агресію проти України, яка триває, і конфлікт на Донбасі влада Канади вирішила продовжити її.

    У грудні 2018 року Міністерство оборони Канади повідомило, що інструктори підготували понад десять тисяч співробітників українських силових структур.

    Канадські фахівці перебувають на заході України, в основному на Яворівському полігоні, і не беруть участь у боях з сепаратистами на сході країни.

    міністр Канада військові навчання ВСУ
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