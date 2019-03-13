Міноборони США хоче виділити українській армії $250 млн



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Українські та американські військові останні роки часто проводять спільні навчання Фото з відкритих джерел

Українські військові отримають фінансову допомогу від США

США в 2020 фінансовому році планують виділити Україні 250 мільйонів доларів на підтримку армії і спецслужб. Про це йдеться в проекті бюджету міністерства оборони США (Пентагону).

Кошти планується виділити в рамках так званої «Європейської ініціативи стримування».

«Бюджетний запит на 2020 фінансовий рік включає 250 млн доларів на сприяння і підтримку військ і сил нацбезпеки України, а також на заміну озброєння і оборонних коштів, наданих уряду України з арсеналу Сполучених Штатів», - йдеться в документі.

Посольство України в США підтвердило плани Пентагону виділити Україні 250 мільйонів доларів.

«Згідно з документом, вказані кошти планується направити «на підтримку Збройних сил і національних сил безпеки України і для заміни будь-якого озброєння та товарів оборонного призначення, які вже були надані Україні Сполученими Штатами». Важливо, що в порівнянні з бюджетним запитом на 2019 рік запропонована сума допомоги нашій державі збільшена на 50 млн доларів», - йдеться в повідомленні.

Також нагадаємо, що США хочуть виділити $660 млн на протидію російському впливу.

Минулого тижня українська делегація обговорила в Пентагоні можливості закупівлі зброї у США.

Раніше командувач збройними силами США в Європі і головнокомандувач Об'єднаними силами НАТО в Європі, генерал Кертіс Скапаротті допустив можливість поставок Україні «морських систем» озброєння у зв'язку з ситуацією навколо Керченської протоки. При цьому він згадав про постачання в Україну протитанкових ракетних комплексів Javelin і зазначив, що українські військові, на його думку, зуміли добре відпрацювати навички їх застосування.

Нагадаємо, що наприкінці лютого прикордонники почали встановлювати радіолокаційні комплекси на узбережжі Азова. У цьому році прикордонники здійснили більше 30 виходів у море, оглянули 20 суден, відпрацювали близько 10 бойових вправ і понад 60 тактичних завдань.

Також з 1 по 8 березня у Чорному морі пройшли масштабні навчання НАТО Poseidon 19. У навчаннях взяли участь 10 румунських кораблів, чотири кораблі зі складу з'єднання другої постійної військово-морської протимінної групи НАТО (SNMCMG2), а також два швидкохідні катери для водолазів.