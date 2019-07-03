Канада та Литва домовились спільно відбудовувати інфраструктуру в Україні



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Литва наступного року прийме конференцію щодо реформ в Україні, яка цього року відбувається у Торонто

Канада та Литва домовилися допомогти Україні розвинути власну інфраструктуру.

Про це на своїй сторінці у Тwitter написала міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд.

«За участі глави МЗС Литви Лінаса Лінкявічуса Канада та Литва підписали угоду про партнерство, аби співпрацювати у допомозі інфраструктурі в Україні», - зазначила Фріланд.

Вона додала, що Литва наступного року прийме конференцію щодо реформ в Україні, яка цього року відбувається у Торонто.

Як повідомлялося, конференція у Торонто триватиме до 4 липня. У 2018 році подібний захід відбувся у Копенгагені, а в 2017-ому - в Лондоні. Головна мета конференції - ознайомити міжнародних партнерів зі здобутками України у проведенні системних реформ, а також окреслити подальші напрямки взаємодії та практичної допомоги Україні на цьому шляху.

Для участі у конференції до Канади прибув президент Володимир Зеленський, велика урядова делегація на чолі із першим віцепрем’єр-міністром Степаном Кубівим, а також представники неприбуткового та приватного секторів.

Раніше повідомлялося, що Зеленський прибув з візитом до Канади.

Під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зможе досягнути прогресу у врегулюванні ситуації на Донбасі лише політико-дипломатичним шляхом.

Президент України Володимир Зеленський також зустрівся зі Спеціальним представником Держдепартаменту США по Україні Куртом Волкером під час візиту до Канади.