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    Канада запровадила нові антиросійські санкції

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    <p>Міністр закордонних справ Христя Фріланд оголосила про санкції щодо 114 фізичних та 15 юридичних осіб</p> - Канада запровадила нові антиросійські санкції

    Міністр закордонних справ Христя Фріланд оголосила про санкції щодо 114 фізичних та 15 юридичних осіб

    Фото: Reuters

    Канадські санкції є відповіддю на захоплення українських моряків у Чорному морі

    Канада в координації з Європейським Союзом і США у п'ятницю, 15 березня, оголосила про нові санкції щодо 114 фізичних та 15 юридичних осіб у відповідь на агресивні дії Росії в Чорному морі і Керченській протоці і незаконну анексію Росією Криму.

    Про це йдеться в заяві МЗС Канади.

    «У координації з Європейським Союзом і Сполученими Штатами Канада сьогодні оголошує про нові санкції у відповідь на агресивні дії Росії в Чорному морі і Керченській протоці і незаконну анексію Росією Криму. Міністр закордонних справ Христя Фріланд оголосила про ці санкції щодо 114 фізичних та 15 юридичних осіб відповідно до Закону про спеціальні економічні заходи», - йдеться в заяві міністерства.

    За інформацією МЗС Канади, санкції є відповіддю на військові дії Росії проти трьох українських суден і захоплення українських моряків у Чорному морі в листопаді 2018 року. Канада також вводить санкції стосовно низки осіб і організацій, відповідальних за незаконне вторгнення і окупацію Криму та дестабілізацію східної України.

    Раніше повідомлялося, що Рада ЄС запровадила індивідуальні санкції проти восьми громадян Росії у зв’язку з керченською агресією.

    Також Міністерство фінансів США запровадило санкції проти шести громадян РФ і восьми компаній у відповідь на агресію Росії в Україні.

    Джерело: УНН

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