США ввели санкції проти шести росіян та восьми компаній агресора



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«Ці дії доповнюють санкції, які сьогодні приймаються також Європейським Союзом та Канадою», - заявили у Мінфіні США

У санкційний список потрапили шість російських оборонних компаній із діяльністю в Криму

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти шести громадян РФ і восьми компаній у відповідь на агресію Росії в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну США.

У санкційний список США внесли чотирьох російських чиновників, які були причетні до нападу у Керченській протоці:

Геннадій Медведєв, заступника директора прикордонної служби Федеральної служби безпеки Росії;

Сергій Станкевич, начальник прикордонної служби Федеральної служби безпеки Росії;

Андрій Шеін, заступник начальника прикордонної служби та начальник відділу берегової охорони Федеральної служби безпеки Росії.

Руслан Ромашкін, начальника пункту управління командуванням Федеральної служби безпеки Російської Федерації для Республіки Крим та Севастополя.

«Медведєв і Станкевич безпосередньо контролювали і організовували напад на українські кораблі і їх екіпажі, а Шеін брав участь в операції із захоплення українських кораблів і екіпажу», - зазначили в міністерстві.

Також у список потрапили двоє українських сепаратистів, які брали участь в організації нелегітимних виборів у листопаді 2018 року в так званій Донецькій народній республіці:

Олексій Олексійович Найденко - заступник голови Центральної виборчої комісії так званої ДНР.

Володимир Юрійович Висоцький - секретар Центральної виборчої комісії так званої ДНР.

У список потрапили шість російських оборонних компаній із діяльністю в Криму, деякі з яких незаконно привласнили українські державні активи для надання послуг російським військовим:

Ярославський суднобудівний завод, який будував судна для ФСБ і Міністерства оборони Росії;

Зеленодольський суднобудівний завод ім. Горького - один з найбільших виробників суден у Росії, випускає для російського флоту фрегати і корвети.

АТ «Концерн Океанприбор» - виробник гідроакустичного обладнання, поставляє комплектуючі для ВМФ Росії.

ПАТ «Звезда» - постачальник дизельних двигунів для ВМФ Росії.

АТ «Завод Фіолент» - виробник електроніки у Криму, що поставляє деталі для використання в російській військовій техніці. «Фіолент» був незаконно привласнений Російською Федерацією після анексії Криму в 2014 році.

«Судокомпозит» - кримський виробник оборонних компонентів, що постачаються для російського військового використання. Був незаконно привласнений Російською Федерацією після анексії Криму.

ТОВ «СК Консоль-Строй ЛТД» - одна з найбільших будівельних компаній Криму.

ТОВ «Нові проекти» - має ліцензії на проведення геологічних досліджень, розвідку та видобуток сировинних вуглеводневих матеріалів у Чорному морі.

Рішення передбачає, що все майно та інтереси у власності зазначених фізичних та юридичних осіб блокуються, а особам в США заборонено здійснювати операції з ними.

«Сьогоднішній крок спрямований на окремих осіб та суб'єкти, які відіграють важливу роль у невиправданих російських атаках на українські військово-морські судна в Керченській протоці, анексії Криму та підтримці незаконних сепаратистських виборів на сході України. Ці дії доповнюють санкції, які сьогодні приймаються також Європейським Союзом та Канадою, і підкреслюють силу та відданість трансатлантичного партнерства для протидії подальшій дестабілізуючій поведінці Росії», - заявили у Мінфіні США.

Раніше повідомлялося, що Рада ЄС запровадила індивідуальні санкції проти восьми громадян Росії у зв’язку з керченською агресією.

Джерело: Європейська правда