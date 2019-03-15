США ввели санкції проти шести росіян та восьми компаній агресора
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«Ці дії доповнюють санкції, які сьогодні приймаються також Європейським Союзом та Канадою», - заявили у Мінфіні США
У санкційний список потрапили шість російських оборонних компаній із діяльністю в Криму
Міністерство фінансів США запровадило санкції проти шести громадян РФ і восьми компаній у відповідь на агресію Росії в Україні.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну США.
У санкційний список США внесли чотирьох російських чиновників, які були причетні до нападу у Керченській протоці:
- Геннадій Медведєв, заступника директора прикордонної служби Федеральної служби безпеки Росії;
- Сергій Станкевич, начальник прикордонної служби Федеральної служби безпеки Росії;
- Андрій Шеін, заступник начальника прикордонної служби та начальник відділу берегової охорони Федеральної служби безпеки Росії.
- Руслан Ромашкін, начальника пункту управління командуванням Федеральної служби безпеки Російської Федерації для Республіки Крим та Севастополя.
«Медведєв і Станкевич безпосередньо контролювали і організовували напад на українські кораблі і їх екіпажі, а Шеін брав участь в операції із захоплення українських кораблів і екіпажу», - зазначили в міністерстві.
Також у список потрапили двоє українських сепаратистів, які брали участь в організації нелегітимних виборів у листопаді 2018 року в так званій Донецькій народній республіці:
- Олексій Олексійович Найденко - заступник голови Центральної виборчої комісії так званої ДНР.
- Володимир Юрійович Висоцький - секретар Центральної виборчої комісії так званої ДНР.
У список потрапили шість російських оборонних компаній із діяльністю в Криму, деякі з яких незаконно привласнили українські державні активи для надання послуг російським військовим:
- Ярославський суднобудівний завод, який будував судна для ФСБ і Міністерства оборони Росії;
- Зеленодольський суднобудівний завод ім. Горького - один з найбільших виробників суден у Росії, випускає для російського флоту фрегати і корвети.
- АТ «Концерн Океанприбор» - виробник гідроакустичного обладнання, поставляє комплектуючі для ВМФ Росії.
- ПАТ «Звезда» - постачальник дизельних двигунів для ВМФ Росії.
- АТ «Завод Фіолент» - виробник електроніки у Криму, що поставляє деталі для використання в російській військовій техніці. «Фіолент» був незаконно привласнений Російською Федерацією після анексії Криму в 2014 році.
- «Судокомпозит» - кримський виробник оборонних компонентів, що постачаються для російського військового використання. Був незаконно привласнений Російською Федерацією після анексії Криму.
- ТОВ «СК Консоль-Строй ЛТД» - одна з найбільших будівельних компаній Криму.
- ТОВ «Нові проекти» - має ліцензії на проведення геологічних досліджень, розвідку та видобуток сировинних вуглеводневих матеріалів у Чорному морі.
Рішення передбачає, що все майно та інтереси у власності зазначених фізичних та юридичних осіб блокуються, а особам в США заборонено здійснювати операції з ними.
«Сьогоднішній крок спрямований на окремих осіб та суб'єкти, які відіграють важливу роль у невиправданих російських атаках на українські військово-морські судна в Керченській протоці, анексії Криму та підтримці незаконних сепаратистських виборів на сході України. Ці дії доповнюють санкції, які сьогодні приймаються також Європейським Союзом та Канадою, і підкреслюють силу та відданість трансатлантичного партнерства для протидії подальшій дестабілізуючій поведінці Росії», - заявили у Мінфіні США.
Раніше повідомлялося, що Рада ЄС запровадила індивідуальні санкції проти восьми громадян Росії у зв’язку з керченською агресією.
Джерело: Європейська правда