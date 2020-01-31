Канада завершила репатріацію тіл 13 загиблих в катастрофі літака МАУ в Ірані



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Останки ще 73 людей — залишили в Ірані, відповідно до побажань членів сімей

В Канаду репатріювали тіла 13 канадців, які загинули внаслідок збиття літака компанії «Міжнародні авіалінії України» поблизу Тегерана.

Про це повідомляє CBC News.

Останки 13 людей повернули в Канаду, а 73 — залишили в Ірані, відповідно до побажань членів сімей.

Родич одного із загиблих заявив, що канадські правоохоронці погодилися провести ДНК-аналіз репатрійованих останків, щоб підтвердити, кому вони належать, але отримати офіційне підтвердження цієї інформації поки не вдалося.

«Омар Альгабра, представник прем’єр-міністра Канади у парламенті, сказав, що через застороги стосовно приватності, він не може підтвердити, чи уряд проводитиме ДНК-аналіз людських останків, знайдених на місці падіння», - зазначає у повідомленні.

Як повідомлялося, пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився в районі Міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту вранці 8 січня. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (зокрема дев'ятеро членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, десять - Швеції, чотири - Афганістану, по три - ФРН і Великої Британії.

Іранська влада 11 січня заявила, що український літак помилково збили іранські військові. Пізніше командувач аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.