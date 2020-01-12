Іран створив робочу групу для допомоги сім’ям жертв катастрофи літака МАУ



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Такий захід допоможе хоча б маленькою мірою полегшити страждання рідних загиблих

Уряд Ірану створив спеціальну робочу групу для допомоги у вирішенні консульських питань жертв катастрофи лайнера Boeing 737 «Міжнародних авіаліній України» біля Тегерана.

Про це повідомляє агенція MEHR.

«Створена спеціальна робоча група, яка займатиметься консульськими справами загиблих у авіакатастрофі поблизу Тегерану в середу», – повідомив речник МЗС Ірану Аббас Мусаві.

Мусаві висловив співчуття родинам жертв аварії.

За словами Мусаві, усім політичним та консульським представництвам Ірану було наказано ретельно розглядати запити родичів загиблих у катастрофі.

Він додав, що Міністерство закордонних справ вважає, що такий захід допоможе хоча б маленькою мірою полегшити страждання рідних загиблих.

Як повідомлялося, військові Ірану взяли на себе повну відповідальність за збитий український літак.

У суботу вранці, 11 січня, Іран офіційно визнав, що український літак МАУ, який летів із Тегерана до Києва, був «випадково» збитий ракетою. Іранські військові пояснили, що літак був помилково сприйнятий як ворожа ціль після того, як він повернув у бік одного з військових об’єктів.

Раніше Іран категорично заперечував збиття українського літака ракетою.

За інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.