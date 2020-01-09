Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані та рубрика «яка різниця»
Українцям хочуть пояснити, що комісія з розслідування авіакатастрофи є виключно прерогативою Ірану
Відкриваю рубрику «яка різниця». Лише факти, порівняти та зробити висновок може кожен самостійно.
Отже, Канада наполягатиме на безпосередній участі своїх представників в розслідування катастрофи з літаком PS 752. Навіть відсутність прямих дипломатичних стосунків їх не зупиняє і вони будуть звертатись до міжнародних партнерів. Такою була заява Трюдо.
Українцям намагаються пояснити, що комісія з розслідування цієї катастрофи є виключно прерогативою Ірану. Таким був зміст повідомлень МЗС та МВС.
Нагадаю, що після збиття МН 17,Україна виступила з ініціативою створення міжнародної комісії з розслідування збиття боїнгу.
До речі, суд в справі відбуватиметься в березні цього року, попри видачу ключового свідка Цемаха Росії чинною владою.
Джерело: блог Ірини Фріз