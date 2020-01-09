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    Думки вголос

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані та рубрика «яка різниця»

    • Ірина Фріз

      Міністр у справах ветеранів

    • Розсилка
    Літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані 8 січня - Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані та рубрика «яка різниця»
    Літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані 8 січня

    Українцям хочуть пояснити, що комісія з розслідування авіакатастрофи є виключно прерогативою Ірану

    Відкриваю рубрику «яка різниця». Лише факти, порівняти та зробити висновок може кожен самостійно.

    Отже, Канада наполягатиме на безпосередній участі своїх представників в розслідування катастрофи з літаком PS 752. Навіть відсутність прямих дипломатичних стосунків їх не зупиняє і вони будуть звертатись до міжнародних партнерів. Такою була заява Трюдо.

    Українцям намагаються пояснити, що комісія з розслідування цієї катастрофи є виключно прерогативою Ірану. Таким був зміст повідомлень МЗС та МВС.

    Нагадаю, що після збиття МН 17,Україна виступила з ініціативою створення міжнародної комісії з розслідування збиття боїнгу.

    До речі, суд в справі відбуватиметься в березні цього року, попри видачу ключового свідка Цемаха Росії чинною владою.

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    Джерело: блог Ірини Фріз

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Канада Іран авіакатастрофа МАУ
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