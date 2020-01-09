Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані та рубрика «яка різниця»

Ірина Фріз Міністр у справах ветеранів

Ірина Фріз

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані 8 січня

Українцям хочуть пояснити, що комісія з розслідування авіакатастрофи є виключно прерогативою Ірану

Відкриваю рубрику «яка різниця». Лише факти, порівняти та зробити висновок може кожен самостійно.

Отже, Канада наполягатиме на безпосередній участі своїх представників в розслідування катастрофи з літаком PS 752. Навіть відсутність прямих дипломатичних стосунків їх не зупиняє і вони будуть звертатись до міжнародних партнерів. Такою була заява Трюдо.

Українцям намагаються пояснити, що комісія з розслідування цієї катастрофи є виключно прерогативою Ірану. Таким був зміст повідомлень МЗС та МВС.

Нагадаю, що після збиття МН 17,Україна виступила з ініціативою створення міжнародної комісії з розслідування збиття боїнгу.

До речі, суд в справі відбуватиметься в березні цього року, попри видачу ключового свідка Цемаха Росії чинною владою.

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Джерело: блог Ірини Фріз

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