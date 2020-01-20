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    Думки вголос

    Дикуни з ракетами збили наш літак в Ірані, і ніякі компенсації не повернуть життя українців

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Дикуни з ракетами збили наш літак в Ірані, і ніякі компенсації не повернуть життя українців

    Ніхто з тих, хто дав наказ на проведення операції «Мученик Сулеймані» не затриманий і не подав у відставку

    Мовою оригіналу

    19 января вернули в Украину тела 11 погибших в Иране украинцев. Их убили в результате операции Корпуса стражей исламской революции под кодовым названием «Мученик Сулеймани», в ходе который 8 января Корпус нанес ракетный удар по американским базам. А чтобы прикрыться от ответных действий американцев живым щитом и достигнуть внезапности, иранское руководство не закрыло воздушное пространство и тайно развернуло зенитно-ракетные комплексы, которым разрешили открыть огонь.

    Верховным главнокомандующим Корпуса стражей является верховный аятолла и правитель Ирана Али Хаменеи, а командующим Корпусом стражей является бригадный генерал Хоссейн Салами.

    Дикари с ракетами сбили наш самолет, и никакие компенсации не вернут жизни наших погибших соотечественников. Пока они не привлекут к открытому суду тех, кто сбил наш самолет, пока мы не услышим показания - кто и как пустил ракеты, никакие извинения не будут считаться достаточными.

    Никто из тех, кто дал приказ на проведение «Мученика Сулеймани» не задержан и не подал в отставку.

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    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Іран авіакатастрофа літак
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