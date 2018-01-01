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    Канадські інструктори тренують в Одесі військових логістів

    Перший тренінг з військової логістики пройшов у Військовій академії Одеси
    В Військовій академії Одеси пройшов перший з серії навчальних тренінгів, присвячених військовій логістиці. Про це повідомляє керівник канадської військової тренувальної місії в Україні UNIFIER підполковник Крістофер Рівз. За його словами, лекція стосувалась умовних тактичних знаків НАТО. Вона була проведена на факультеті логістики. «Ця
    • Сьогодні, 18:48
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    Ця лекція була першою в циклі
    Фото: @LColKrisReeves
    Ця лекція була першою в циклі

    Перший тренінг з військової логістики пройшов у Військовій академії Одеси

    В Військовій академії Одеси пройшов перший з серії навчальних тренінгів, присвячених військовій логістиці. Про це повідомляє керівник канадської військової тренувальної місії в Україні UNIFIER підполковник Крістофер Рівз.

    За його словами, лекція стосувалась умовних тактичних знаків НАТО. Вона була проведена на факультеті логістики.

    «Ця лекція була першою в циклі лекцій призначених для поглиблення розуміння системи логістики в рамках #співпраці між Україною та Канадою», - написав у Twitter полковник.

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    Канадські інструктори тренують в Одесі військових логістів
    Канадські інструктори тренують в Одесі військових логістів
    Канадські інструктори тренують в Одесі військових логістів
    Канадські інструктори тренують в Одесі військових логістів

    Нагадаємо, на Яворівському полігоні у Львівській області українські військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади переймають канадський досвід застосування танкових підрозділів в боях.

    Наразі дев'ять українських батальйонів вже сумісні з військами країн НАТО, заявляє начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко.

    НАТО Канада Одеса Україна
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