Канадські інструктори тренують в Одесі військових логістів

Перший тренінг з військової логістики пройшов у Військовій академії Одеси

В Військовій академії Одеси пройшов перший з серії навчальних тренінгів, присвячених військовій логістиці. Про це повідомляє керівник канадської військової тренувальної місії в Україні UNIFIER підполковник Крістофер Рівз. За його словами, лекція стосувалась умовних тактичних знаків НАТО. Вона була проведена на факультеті логістики. «Ця



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Фото: @LColKrisReeves Ця лекція була першою в циклі

Перший тренінг з військової логістики пройшов у Військовій академії Одеси

В Військовій академії Одеси пройшов перший з серії навчальних тренінгів, присвячених військовій логістиці. Про це повідомляє керівник канадської військової тренувальної місії в Україні UNIFIER підполковник Крістофер Рівз.

За його словами, лекція стосувалась умовних тактичних знаків НАТО. Вона була проведена на факультеті логістики.

«Ця лекція була першою в циклі лекцій призначених для поглиблення розуміння системи логістики в рамках #співпраці між Україною та Канадою», - написав у Twitter полковник.

Нагадаємо, на Яворівському полігоні у Львівській області українські військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади переймають канадський досвід застосування танкових підрозділів в боях.

Наразі дев'ять українських батальйонів вже сумісні з військами країн НАТО, заявляє начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко.