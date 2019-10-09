У Канаді студенти створили Wi-Fi дрона



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Проект може служити справі порятунку людських життів - розробник

«Літаюча точки доступу Wi-Fi» може підніматися на висоту 60 метрів

У Канаді група випускників коледжу з Альберти «Red Deer» створила робочу модель літаючого Wi-Fi дрона, що може забезпечувати зв'язок для тих, хто працює у віддалених районах, або для членів рятувальних команд.

Про це написало видання Calgary Herald.

Нещодавно Асоціація професіоналів в області науки і інженерних технологій Альберти (ASET) висунула авторів винаходу на щорічну премію Capstone Project, що присуджується студентам технічних факультетів.

Член команди розробників Джонатан Вонг визнав, що проект може служити справі порятунку людських життів.

«Винахід дуже корисний для людей, що працюють у віддалених від цивілізації районах, де не доступний сигнал стільникового зв'язку», - заявив Вонг, зазначивши, що, крім професійних рятувальників, винаходом зможуть скористатися працівники гірничодобувної, геолого-розвідувальної галузей і бурових платформ.

«Є місця, куди можна дістатися лише пішки, куди не можуть доїхати автомобілі. І тому непогано б мати можливість переносити такий пристрій на спині. Його можна брати з собою всюди», - зауважив член команди розробників.

За словами Вонга, пристрій важить близько двох кілограмів.

Для створення «літаючої точки доступу Wi-Fi» члени команди використовували невеликий дрон, доповнивши його спеціалізованим радіо обладнанням, що поліпшує прийом сигналу стільникового зв'язку. Дрон, здатний здійснювати автономний політ, може підніматися на висоту до 60 метрів, роздаючи звідти сигнал Wi-Fi, що дозволяє здійснювати дзвінки або відправляти текстові повідомлення.

Він злітає і приземляється самостійно, після чого його можна перезаряджати, використовуючи для цього посадковий майданчик.

За словами Вонга, ці властивості апарату вкрай важливі в умовах надзвичайної ситуації, а також в горбистої і лісистої місцевості.

«У даний час підключення до мережі в місцях, де немає покриття сигналу стільникового зв'язку, обмежена кількома рішеннями, багато з яких вимагають наявності громіздких пристроїв або скорочують кількість користувачів. Під час розробки дрона були враховані недоліки всіх існуючих телекомунікаційних рішень», - додав Вонг.

Він зазначив, що зараз для вирішення проблем зв'язку у віддалених куточках канадської провінції Альберта будуються додаткові щогли стільникового зв'язку, а там, де і це неможливо - користувачам доводиться застосовувати супутникові телефони або підніматися на вершини пагорбів, де можна знайти сигнал стільникового зв'язку.

Однак навіть там, де можна побудувати нові вежі, варіант з використанням дрона є більш гнучким, оскільки він на 40% дешевше установки, навіть переносної щогли. Крім того, його використання не вимагає витрат часу, не має обмежень за площею і забезпечує більшу ступінь конфіденційності в порівнянні із супутниковим телефоном.