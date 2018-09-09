Канцлер Австрії: мир в Європі можливий тільки з Росією, а не проти неї



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Канцлер Австрії Себастьян Курц

Курц запевняє, що політична позиція Австрії щодо Росії не змінилася

Канцлер Австрії Себастьян Курц виступає за необхідність тримати відкритими канали діалогу з Росією, щоб забезпечити мир на європейському континенті.

Про це він заявив в інтерв'ю журналу Der Spiegel, відповідаючи на питання щодо підірваної довіри до Відня через рішення запросити на весілля голови МЗС Карін Кнайссль президента РФ Володимира Путіна.

«Наша політична позиція щодо Росії не змінилася», - зазначив він. Курц нагадав, що в червні були продовжені санкції ЄС проти РФ. «Це рішення, яке ми природньо підтримали. Попри це після весілля у мене була робоча розмова з російським президентом», - сказав Курц.

Курц наголосив, що він розрізняє дві речі: перше - це необхідна реакція на порушення міжнародного права, друге - необхідність тримати відкритими канали діалогу.

«Адже мир на нашому континенті можна забезпечити тільки разом з Росією, а не проти неї», - сказав він, додавши, що при цьому про Україну не забудуть. «Позитивні відносини з Україною так само важливі для нас. Я щойно підтвердив це президенту Петру Порошенку в Києві».

Раніше повідомлялося, що канцлер Австрії Себастьян Курц закликав Москву повернутись до столу переговорів щодо Донбасу. Він також запевнив, що ЄС продовжить реагувати на російську агресію.

Нагадаємо, 4 вересня федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц прибув з візитом в Україну і зустрівся з президентом Петром Порошенком.

Австрія виділить ще €1 млн жителям Донбасу, а після зустрічі з дипломатами в Авдіївці президент направив пропозиції про можливе шефство Австрії над одним з населених пунктів.

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Джерело: Європейська правда