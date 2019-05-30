Канцлером Австрії стала суддя Конституційного суду



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Бірлайн виконуватиме обов'язки канцлера до проведення дострокових парламентських виборів, які відбудуться у вересні

Президент Австрії Александер ван дер Беллен призначив суддю Конституційного суду Бріджит Бірлайн на посаду канцлера.

Про це повідомляє DW.

«Президент Австрії Александер ван дер Беллен призначив суддю Бріджит Бірлайн канцлером. Таким чином Бірлайн, суддя Конституційного суду, стала першою в країні жінкою-канцлером», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Бірлайн виконуватиме обов'язки канцлера до проведення дострокових парламентських виборів, які відбудуться у вересні.

Як відомо, 27 травня нижня палата парламенту Австрії підтримала вотум недовіри уряду канцлера Себастіана Курца.

В сучасній історії Австрії недовіру уряду було висловлено вперше. Голосування відбулося після того, як на виборах до Європарламенту в неділю Австрійська народна партія Себастіана Курца здобула перемогу.

Це сталося всього за тиждень після оприлюднення скандального відео, яке змусило колишнього віце-канцлера Штрахе піти у відставку та серйозно підірвало імідж Партії свободи. На відео Штрахе зустрічався нібито з племінницею російського олігарха, наближеною до Путіна, та домовлявся про підтримку перед виборами.

У понеділок австрійське видання Kronen Zeitung повідомило, що зустріч екс-віце-канцлера Австрії з «росіянкою» була інсценована.