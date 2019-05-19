Політична бомба розірвалась в Австрії. Таємнича росіянка спровокувала перевибори європейський союз

Віце-канцлер Австрії, правий популіст Хайнц-Крістіан Штрахе, змушений піти зі своєї посади через «російський скандал» Фото: HELMUT FOHRINGER (APA)

Крах коаліції через контакти з токсичними росіянами

Скандал, який наприкінці минулого тижня вибухнув в Австрії, всього за добу спровокував позачергові парламентські вибори. Лідер Вільної партії Австрії (FPÖ) та віце-канцлер уряду Гайнц-Крістіан Штрахе був змушений терміново подати у відставку через відеокомпромат. Провідні німецькі видання оприлюднили його п’яні балачки з нібито представницею якогось невідомого російського олігарха, якій він обіцяв вигідні державні контракти в обмін на гроші та підтримку.

Європейські політики, хоч і важко, і на власній шкурі, але все частіш переконуються в тому, що будь-які стосунки, співробітництво, перемовини з росіянами можуть вилізти їм боком. Австрійська FPÖ, правопопулістська партія, яка за результатами минулих виборів змогла увійти в правлячу коаліцію з консервативною «Австрійською Народною партією» (ÖVP) Себастіана Курца, відома своєю особливою прихильністю до Кремля. Взагалі у нинішній Європі це не дивина: будь-яка права (та й багато лівих) партій у ЄС постійно «паляться» на зв’язках із Путіним: що французький Національний фронт (який тепер називається Національними зборами або Rassemblement National), що угорський «Йоббік», а що німецька «Альтернатива для Німеччини» (AfD). Але австрійська FPÖ в цій теплій компанії – партія особлива: вона, як вже було сказано, входить до складу урядової коаліції й, таким чином, є для кремлівських діячів набагато кориснішою.

Вальси з Путіним до добра не доводять: очільниця австрійського МЗС Карін Кнейссл танцює з кремлівським диктатором на власному весіллі. Фото: Der Spiegel

Слід визнати, що австрійські «праві» свою корисність постійно демонструють: то міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайзл любесенько вальсує з Путіним на власному весіллі, то «спостерігачі» та «делегації» від цієї партії відвідують окупований Криму, а тепер от сам шеф цієї партії, австрійський віце-канцлер, веде розмови про підтримку FPÖ російськими грошима.

«Ви не маєте права!»

Ця історія наробила такого галасу в Європі, що багато поважних газет навіть запустили на своїх сайтах так звані «тікери» - тобто погодинні оновлення новин про ситуацію в Австрії. Коротко повторимо суть скандалу.

Редакції одразу двох великих німецьких видань, Der Spiegel та Süddetsche Zeitung, одночасно отримали з невідомих джерел компрометуюче відео. Як заявили представники обох видань, вони перевірили надійність джерел та автентичність записів, але послалися на своє законне право не розкривати імена тих, хто надав їм цю інформацію. На відео друга людина в австрійському уряді, віце-канцлер Штрахе та його колега по партії, лідер парламентської фракції FPÖ Йоганн Гуденус, перебуваючи на приватній віллі на іспанському курортному острові Ібіца, обговорюють з анонімною росіянкою – нібито племінницею впливового російського олігарха – можливість «взаємовигідного співробітництва». Штрахе переконує «інвесторку» в необхідності придбати за російські гроші більшість акцій найпопулярнішого австрійського щоденного таблоїда Kronen Zeitung для того, щоби розгорнути там пропаганду FPÖ, аби та змогла отримати на виборах більшість голосів виборців (конкретно – Штрахе націлився на 34% голосів). «Якщо вона виведе нас на перше місце – ми зможемо говорити про все», - мріє тепер вже колишній австрійський віце-канцлер в одному з епізодів, а в іншому конкретизує це «все», обіцяючи співбесідниці державні замовлення за завищеними цінами.

В приватному оточенні: Хайнц-Крістіан Штрахе «продає» популярну австрійську газету племінниці загадкового російського олігарха. Витяг з відео: Süddeutsche Zeitung

Зустріч ця відбулася наприкінці липня 2017 року й те, що вона справді мала місце, вже підтвердив сам Гайнц Штрахе. Більше того, він заявив, що розмова з росіянкою тривала цілих сім годин. Проте, наголосив екс-віце-канцлер, по-перше, він був напідпитку, по-друге, він вважав, що все це – пастка (на відео навіть можна почути, як він мурмотить «пастка, це пастка» Йоганну Гуденусу), а по-третє, редакції «Шпігеля» та «Зюддойче», на його думку, взагалі не мали права оприлюднювати цей матеріал. Тим не менш, після того, як скандал почав набирати оберти, Штрахе таки був змушений піти у відставку – у Відні почалися спонтанні демонстрації проти політика та його партії, а канцлер Себастіан Курц після коротких роздумів та консультацій з президентом Австрії Олександром ван дер Белленом заявив, що не може більше співпрацювати з людиною, яка себе подібним чином скомпрометувала.

Загадкові німці, загадкові росіяни

Насправді, в цій історії залишається доволі багато білих плям. Наприклад, взагалі не з’ясована роль німецького телеведучого та сатирика Яна Беммермана. Справа в тому, що просто-таки за день до скандалу Беммерман заявив з екранів телебачення: «Може так статися, що завтра Австрія горітиме!». Нині його менеджер підтвердив, що Беммерман і справді знав про існування цього відео, причому доволі давно. Як нагадує найбільший німецький таблоїд Bild, ще в квітні він не прилетів до Австрії отримувати почесну нагороду Romy, пояснивши це тим, що він, мовляв, «наразі накачався кокаїном та Red Bull, і стирчить на Ібіці в російській віллі з парою австрійських партнерів з FPÖ й веде переговори про те, як захопити Kronen Zeitung, аби маніпулювати суспільною думкою в Австрії». Тоді австрійці на нього дуже образилися, але вирішили, що пихата телезірка просто базікає дурниці. Тепер же ці його слова звучать геть зовсім інакше...

Дехто підозрює, що це саме Ян Беммерман не лише надіслав відео до редакцій Spiegel та Süddeutsche Zeitung, а ще й сам розставив пастку на Штрахе та Гуденуса. Зрештою, в Німеччині цей сатирик відомий своєю схильністю до подібних розіграшів і не вперше телефонує відомим політикам під чужим ім’ям, намагаючись «розговорити» їх, або надсилає підставних акторів до знаменитостей. Але сам він заперечує своє авторство цього разу.

Німецький сатирик Ян Беммерманн – що він знав про «російське відео»? Фото: APA

Тим не менш, цілком можливо, що саме він і віллу зняв, і відеокамери розставив, і навіть загадкову «племінницю олігарха» знайшов. Щодо її персони – тут знову величезна біла пляма. Справа в тому, що другий австрійський фігурант цієї справи, лідер парламентської фракції FPÖ Йоган Гуденус давно відомий в Європі, як палкий прихильник Путіна. Він навчався в Москві, розмовляє вільно російскою, їздив «спостерігачем» к 2014 році до Криму на окупантський «референдум». Саме він, як стверджують німецькі видання, й познайомив Штрахе з «племінницею олігарха», без нього австрійський віце-канцлер навряд чи довіряв би подібній особі. Вона була представлена, як Альона Макарова, громадянка Латвії, через яку її багатий дядечко, мовляв, бажає інвестувати в австрійську внутрішню політику не менш, ніж 250 млн євро, причому на відео звучать натяки, що гроші ці, м’яко кажучи, не зовсім легальні. Штрахе це не зупиняє й він радо йде на контакт, обіцяючи фрау Макарофф, як кажуть німці, «жовток з яйця» - вигідні державні контракти.

З одного боку, може статися, що ця загадкова пані й справді є родичкою відомого російського олігарха. ЗМІ вже висловили припущення, що мова про Ігоря Макарова, колишнього власника газової компанії «Ітера», до речі, тісно пов’язаного з українським «австрійським в’язнем» Дмитром Фірташем. З іншого ж – можливо, вона таки була підставною особою. Але, якщо так – то чому Йоган Гуденус, знайомий з усією кремлівською «верхівкою», не розпізнав підставу й взяв на себе відповідальність за зустріч свого шефа з фальшивою «олігархинею»? В будь-якому разі, на оприлюдненому відео її обличчя старанно заретушовано, тому сказати точно, хто вона така, неможливо.

«Російський австрієць» Йоган Гуденус – чи не він «підставив» Штрахе?

Є в цій історії ще один важливий момент. Хайнц-Крістіан Штрахе божиться, що з тих п’яних балачок на віллі (а набалакав він, насправді, не на одну відставку) нічого так і не вийшло. Ніякі гроші не були нікому перераховані, Kronen Zeitung не була куплена росіянами й Кремль не втручався в австрійські вибори. Але є принаймні один факт, який в цю схему не вкладається. З надійних, але анонімних джерел відомо, що одразу після перемоги на виборах (18 грудня 2017 року) та утворення коаліції між консерваторами Курца та правими Штрахе в Австрії були терміново припинені одразу кілька аналітичних програм із вивчення російських військових дій та економічного стану, які проводилися на замовлення попереднього уряду кількома приватними розвідницькими компаніями. Згорнуті вони були просто тому, що новий уряд вирішив їх більше не оплачувати – мовляв, потреби більше немає. Чи не стало це розплатою Штрахе з росіянами за «послуги», яких вони його партії «не надавали»?

Кому вигідно?

Щойно скандальне відео було оприлюднене – в Австрії почалися протести. Люди вийшли на вулиці Відня. Як повідомляє Kleine Zeitung, вони зажадали від канцлера Курца розірвати будь-яке співробітництво з австрійськими «свободівцями» та провести дострокові вибори. Звістку про те, що Штрахе подав у відставку, демонстранти сприйняли оплесками, але не розходилися до моменту, поки Себастіан Курц після консультацій з президентом ван дер Белленом не проголосив, що коаліція припиняє своє існування. Нові вибори, за попередніми даними, мають відбутися 22 вересня цього року.

Віденці вийшли на протест, вимагаючи відставки Штрахе та припинення коаліції з FPÖ. Фото: Vienna.at

Разом із Штрахе подав у відставку й любитель Росії Йоганн Гуденус. Відтепер партійними справами займатиметься заступник «п’яндиги Хайнца» (так вже встигла назвати Штрахе австрійська «жовта преса») Норберт Гофер. Фахівці вважають, що під його проводом австрійським ультраправим нічого доброго на виборах не світить: популярність Гофера є вкрай низькою, він вже програвав вибори – у 2016 році «пролетів» повз посаду австрійського президента. Натомість, великі шанси коментатори дають соціал-демократам та лібералам з партії NEOS, хоча не виключають, що тепер зміцниться, власне, правляча нині партія консерваторів Себастіана Курца, ÖVP – адже ж очікується, що до неї перейде велика частина виборців «Вільної партії».

Цікаво також, що цей страшний провал австрійських ультраправих тепер здатен вплинути на популярність популістських партій цілої Європи. Адже наступної суботи, 26 травня, Євросоюз вчергове оберає загальноєвропейський парламент. Багато хто очікував, що під час цих виборів правопопулістські партії зможуть зібрати велику кількість голосів та «завести» до Європарламента потужну антиєвропейську фракцію, одним із «стовпів» якої мала стати саме австрійська FPÖ. Тепер, коли скандал із Штрахе та російськими олігархами набув поширення в європейських ЗМІ, може так статися, що праві популісти недорахуються багатьох «багнетів» і не зможуть впливати на загальноєвропейські справи.

Праві популісти рвуться до Європарламенту, аби розвалити Євросоюз

Ці побоювання поділяють деякі європейські колеги Штрахе. Щоправда, поводяться вони у цьому зв’язку по-різному. Скажімо, італійська Lega Nord поквапилася відмежуватися від опального віце-канцлера Австрії: у неділю він мав виступати як почесний гість на з’їзді цієї партії, але в суботу його попросили туди не їхати. З іншого боку, лідери німецької партії AfD («Альтернатива для Німеччини»), також відомої своїми зв’язками з Путіним, навпаки, заявили, що вся ця історія є цілеспрямованою провокацією «ворогів» і вони не збираються розривати зв’язки з «сестринською» австрійською партією.

Уже за тиждень стане відомо, чим скінчаться для ультраправих вибори до Європарламенту та як на них вплине австрійський скандал. Поки що можна точно сказати, що правління уряду канцлера Себастіана Курца й справді виявилось закоротким (Kurz – «короткий» німецькою – «Главком»), хоч і не з його провини. А європейським політикам було дано чергового болючого уроку: ніколи й ніде, ніяким чином не співробітничати з «токсичними» росіянами. Собі дорожче виходить.

Борис Немировський, «Главком»