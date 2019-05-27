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    Парламент Австрії відправив уряд Курца у відставку

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    Президент Австрії Александр Ван дер Беллен і канцлер Себастьян Курц - Парламент Австрії відправив уряд Курца у відставку
    Президент Австрії Александр Ван дер Беллен і канцлер Себастьян Курц

    Тепер президент Австрії Александр Ван дер Беллен повинен номінувати тимчасового прем’єра

    Сьогодні, 27 травня, нижня палата парламенту Австрії підтримала вотум недовіри уряду канцлера Себастіана Курца. 

    У понеділок вранці стало відомо, що за відставку уряду проголосують і ультраправі з Партії свободи, які донедавна були партнерами партії Курца по коаліції. Також вотум недовіри підтримала партія «Зараз». Проти вотуму недовіри голосували Австрійська народна партія Себастіана Курца та NEOS.

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    Тепер президент Австрії Александр Ван дер Беллен повинен номінувати тимчасового прем’єра, який керуватиме урядом до проведення дострокових виборів у вересні.

    В сучасній історії Австрії недовіру уряду було висловлено вперше. Голосування відбулося після того, як на виборах до Європарламенту в неділю Австрійська народна партія Себастіана Курца здобула перемогу.

    Це сталося всього за тиждень після оприлюднення скандального відео, яке змусило колишнього віце-канцлера Штрахе піти у відставку та серйозно підірвало імідж Партії свободи. На відео Штрахе зустрічався нібито з племінницею російського олігарха, наближеною до Путіна, та домовлявся про підтримку перед виборами.

    У понеділок австрійське видання Kronen Zeitung повідомило, що зустріч екс-віце-канцлера Австрії з «росіянкою» була інсценована.

     Читайте також: Політичний вибух в Австрії. Таємнича росіянка спровокувала перевибори

     

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