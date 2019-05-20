Скандал в Австрії: Курц не виключає кримінального переслідування Штрахе



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Канцлер Австрії Себастьян Курц та вже екс-віце-канцлер Гайнц-Крістіан Штрахе

«Те, що Штрахе говорить на відео, означає кінець його політичної діяльності і, ймовірно, кримінально-правові наслідки», - заявив канцлер Австрії

Відеозаписи з Ібіци, які спричинили за собою урядовий скандал в Австрії, можуть стати предметом кримінальних розглядів стосовно колишнього віце-канцлера республіки Гайнца-Крістіана Штрахе.

Таку думку висловив канцлер Австрії Себастьян Курц в інтерв'ю газеті Bild.

«Розслідування покаже, що тепер буде, - сказав глава уряду. - На відео ми спостерігаємо жахливі речі. Йдеться про зловживання владою, що вже досить серйозно і проблематично; мова йде про пропозиції корупційного характеру, про нападках на свободу преси».

«Те, що він говорить на відео, є серйозним скандалом, це означає кінець його політичної діяльності і, імовірно, кримінально-правові наслідки», - зазначив Курц. При цьому, відповідаючи на питання, чи відправиться Штрахе в кінцевому підсумку до в'язниці, він сказав: «Це вирішую не я».

Тим часом, як повідомило австрійське радіо OE-1, Верховна прокуратура Австрії за результатами вивчення доступних в ЗМІ відеоматеріалів про можливі таємних угодах за участю Штрахе не знайшла в них складу злочину.

Слідчі в зв'язку з цим не стали починати розслідування щодо Штрахе і Гуденуса. Однак не виключено, що представники закону спробують отримати повне відео і оцінити його.

Як повідомляв «Главком», вже колишній віце-канцлер Австрії, лідер ультраправої Австрійської партії свободи Гайнц-Крістіан Штрах опинився в центрі скандалу, який може серйозно похитнути позиції уряду.

Про це йдеться у матеріалі німецьких видань Süddeutsche Zeitung і Spiegel, які оприлюднили таємні відеозаписи зустрічі Штрахе з «багатою росіянкою» на Ібіці в 2017 році.

Згідно із записам, Штрахе зустрічався з росіянкою Альоною Макаровою, племінницею олігарха з оточення Путіна. Вона нібито планувала інвестувати не зовсім легальні кошти в Австрії.

У суботу, 18 травня, віце-канцлер Австрії Штрахе подав у відставку.

Ввечері того ж дня федеральний канцлер Австрії Себастьан Курц заявив про припинення чинності урядової коаліції та виступив за проведення позачергових парламентських виборів якнайближчим часом, звернувшись із відповідною пропозицією до президента.

Пропозицію Курца вже підтримав президент Австрії.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: Політичний вибух в Австрії. Таємнича росіянка спровокувала перевибори

Джерело: УНН