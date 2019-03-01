Кандидат на пост президента Єврокомісії вимагає від Орбана вибачень



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«Орбан рухається в неправильному політичному напрямку», - сказав Вебер

«З його коментарями і його плакатною кампанію Віктор Орбан серйозно зашкодив ЄНП», - зазначив німецький євродепутат Манфред Вебер

Офіційний кандидат на посаду президента Єврокомісії від Європейської народної партії, німецький євродепутат Манфред Вебер заявив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повинен припинити свою антибрюссельську кампанію і вибачитися за свої дії.

Про це 1 березня повідомляє Politico.

«Всі варіанти на столі. Ми говоримо про це зараз в рамках ЄНП. З його коментарями і його плакатною кампанію Віктор Орбан серйозно зашкодив ЄНП. Тому я очікую, що він вибачиться і завершить кампанію», - сказав Вебер.

Як відомо, угорський уряд розпочав рекламну кампанію, що звинувачує президента Єврокомісії Жана-Клода Юнкера в бажанні «заповнити Угорщину мігрантами» за вказівкою фінансиста і філантропа Джорджа Сороса.

«Орбан рухається в неправильному політичному напрямку», - підкреслив Вебер.

«Коли йдеться про питання належної поведінки або фундаментальних питань демократичного порядку, він має багато спільного з Маттео Сальвіні або з Ярославом Качинським. Це не мій шлях, і не шлях ЄНП», - додав він.

Тим часом вже шоста партія приєдналась до закликів виключити політсилу Орбана «Фідес» з ЄНП.

Раніше президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що партія угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана «Фідес» повинна залишити лави Європейської народної партії.

Джерело: Європейська правда