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    Кандидат на пост президента Єврокомісії вимагає від Орбана вибачень

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    <p>&laquo;Орбан рухається в неправильному політичному напрямку&raquo;, - сказав Вебер</p> - Кандидат на пост президента Єврокомісії вимагає від Орбана вибачень

    «Орбан рухається в неправильному політичному напрямку», - сказав Вебер

    «З його коментарями і його плакатною кампанію Віктор Орбан серйозно зашкодив ЄНП», - зазначив німецький євродепутат Манфред Вебер

    Офіційний кандидат на посаду президента Єврокомісії від Європейської народної партії, німецький євродепутат Манфред Вебер заявив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повинен припинити свою антибрюссельську кампанію і вибачитися за свої дії.

    Про це 1 березня повідомляє Politico.

    «Всі варіанти на столі. Ми говоримо про це зараз в рамках ЄНП. З його коментарями і його плакатною кампанію Віктор Орбан серйозно зашкодив ЄНП. Тому я очікую, що він вибачиться і завершить кампанію», - сказав Вебер.

    Як відомо, угорський уряд розпочав рекламну кампанію, що звинувачує президента Єврокомісії Жана-Клода Юнкера в бажанні «заповнити Угорщину мігрантами» за вказівкою фінансиста і філантропа Джорджа Сороса.

    «Орбан рухається в неправильному політичному напрямку», - підкреслив Вебер.

    «Коли йдеться про питання належної поведінки або фундаментальних питань демократичного порядку, він має багато спільного з Маттео Сальвіні або з Ярославом Качинським. Це не мій шлях, і не шлях ЄНП»,  - додав він.

    Тим часом вже шоста партія приєдналась до закликів виключити політсилу Орбана «Фідес» з ЄНП.

    Раніше президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що партія угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана «Фідес» повинна залишити лави Європейської народної партії.

    Джерело: Європейська правда

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