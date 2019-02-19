Уряд Угорщини розпочав нову інформаційну кампанію проти міграції і ЄС



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Об’єктами критики стали Жан-Клод Юнкер і Джордж Сорос

Угорський уряд розпочав інформаційну кампанію, яка спрямована проти так званих небезпечних ідей ЄС, які нібито ставлять під питання безпеку країни. Про це пише ресурс EU Observer.

Мова йде про розподіл мігрантів між країнами ЄС на основі квот, видачу віз мігрантам і зміну прав окремих країн щодо посилення прикордонної безпеки. Нова рекламна кампанія фінансується за кошти платників податків.

Головними об’єктами критики стали очільник Єврокомісії Жан-Клод Юнкер і мільярдер-філантроп Джордж Сорос, який вважається ледь не головним ворогом уряду Віктора Орбана.

В грудні 2018 року Жан-Клод Юнкер вже попереджав Будапешт щодо небезпеки поширення викривленої інформації.

Раніше стало відомо, що Угорщина відкрила 370 справ проти українців, які незаконно отримали паспорти.

Як повідомляв «Главком», у серпні 2018 року між Україною і Угорщиною спалахнув дипломатичний конфлікт через роздачу угорських паспортів громадянам України в Берегово.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що покаже відео з церемонії роздачі угорських паспортів у Берегово, яке оприлюднили ЗМІ, голові МЗС Угорщини. Також він повідомив, що Україна висилає угорського консула до Угорщини.

У вересні 2018 року прокуратура порушила кримінальну справу через видачу українцям угорських паспортів на Закарпатті.