Президент Єврокомісії зробив гостру заяву на адресу уряду Орбана



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юнкер заявив, що закликав до виключення «Фідес» з ЄНП

Незвичайно гостра заява Юнкера з'явилася після того, як угорський уряд розпочав нову кампанію проти нього і Сороса

Партія угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана «Фідес» повинна залишити лави Європейської народної партії.

Про це заявив президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, порівнявши Орбана з лідеркою французьких правих Марін Ле Пен, повідомляє Reuters.

Незвичайно гостра заява, зроблена на публічному заході в Штутгарті, з'явилася після того, як угорський уряд розпочав нову кампанію, що звинувачує Юнкера і філантропа Джорджа Сороса в бажанні «заповнити Угорщину мігрантами».

«Проти брехні можна небагато зробити», - сказав Юнкер, додавши, що Манфред Вебер, провідний кандидат від Європейської народної партії на майбутніх європейських виборах, неодмінно запитає себе «чи потрібен мені цей голос» в ЄНП.

Юнкер заявив, що закликав до виключення «Фідес» з ЄНП. «Вони не голосували за мене в Європарламенті. Крайньоправі також не голосували. Пам'ятаю пані Ле Пен сказала: «Я не голосую за вас». Я сказав: «Мені не потрібен ваш голос. Є певні голоси, які вам просто не потрібні», - сказав він.

Нагадаємо, уряд Угорщини почав кампанію, націлену на президента Європейської комісії Жана-Клода Юнкера і угорсько-американського бізнесмена Джорджа Сороса.

Речник Єврокомісії Маргарітіс Схінас заявив, що кампанія Угорщини - це приклад дезінформації.

Джерело: Європейська правда