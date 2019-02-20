Президент Єврокомісії зробив гостру заяву на адресу уряду Орбана
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Юнкер заявив, що закликав до виключення «Фідес» з ЄНП
Незвичайно гостра заява Юнкера з'явилася після того, як угорський уряд розпочав нову кампанію проти нього і Сороса
Партія угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана «Фідес» повинна залишити лави Європейської народної партії.
Про це заявив президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, порівнявши Орбана з лідеркою французьких правих Марін Ле Пен, повідомляє Reuters.
Незвичайно гостра заява, зроблена на публічному заході в Штутгарті, з'явилася після того, як угорський уряд розпочав нову кампанію, що звинувачує Юнкера і філантропа Джорджа Сороса в бажанні «заповнити Угорщину мігрантами».
«Проти брехні можна небагато зробити», - сказав Юнкер, додавши, що Манфред Вебер, провідний кандидат від Європейської народної партії на майбутніх європейських виборах, неодмінно запитає себе «чи потрібен мені цей голос» в ЄНП.
Юнкер заявив, що закликав до виключення «Фідес» з ЄНП. «Вони не голосували за мене в Європарламенті. Крайньоправі також не голосували. Пам'ятаю пані Ле Пен сказала: «Я не голосую за вас». Я сказав: «Мені не потрібен ваш голос. Є певні голоси, які вам просто не потрібні», - сказав він.
Нагадаємо, уряд Угорщини почав кампанію, націлену на президента Європейської комісії Жана-Клода Юнкера і угорсько-американського бізнесмена Джорджа Сороса.
Речник Єврокомісії Маргарітіс Схінас заявив, що кампанія Угорщини - це приклад дезінформації.
Джерело: Європейська правда