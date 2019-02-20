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    Президент Єврокомісії зробив гостру заяву на адресу уряду Орбана

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    <p>Юнкер заявив, що закликав до виключення &laquo;Фідес&raquo; з ЄНП</p> - Президент Єврокомісії зробив гостру заяву на адресу уряду Орбана

    Юнкер заявив, що закликав до виключення «Фідес» з ЄНП

    Незвичайно гостра заява Юнкера з'явилася після того, як угорський уряд розпочав нову кампанію проти нього і Сороса

    Партія угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана «Фідес» повинна залишити лави Європейської народної партії.

    Про це заявив президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, порівнявши Орбана з лідеркою французьких правих Марін Ле Пен, повідомляє Reuters.

    Незвичайно гостра заява, зроблена на публічному заході в Штутгарті, з'явилася після того, як угорський уряд розпочав нову кампанію, що звинувачує Юнкера і філантропа Джорджа Сороса в бажанні «заповнити Угорщину мігрантами».

    «Проти брехні можна небагато зробити», - сказав Юнкер, додавши, що Манфред Вебер, провідний кандидат від Європейської народної партії на майбутніх європейських виборах, неодмінно запитає себе «чи потрібен мені цей голос» в ЄНП.

    Юнкер заявив, що закликав до виключення «Фідес» з ЄНП. «Вони не голосували за мене в Європарламенті. Крайньоправі також не голосували. Пам'ятаю пані Ле Пен сказала: «Я не голосую за вас». Я сказав: «Мені не потрібен ваш голос. Є певні голоси, які вам просто не потрібні», - сказав він.

    Нагадаємо, уряд Угорщини почав кампанію, націлену на президента Європейської комісії Жана-Клода Юнкера і угорсько-американського бізнесмена Джорджа Сороса.

    Речник Єврокомісії Маргарітіс Схінас заявив, що кампанія Угорщини - це приклад дезінформації.

    Джерело: Європейська правда

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