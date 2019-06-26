Кандидатури голів ОДА розглядатимуть в закритому режимі. Кириленко проти, і покинув Кабмін



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Кириленко підкреслив, що кандидати в керівники облдержадміністрацій - політичні фігури, «тому про їх позицію повинна знати вся країна»

Кабінет міністрів не схвалив рішення щодо публічного розгляду кандидатів на посади голів обласних державних адміністрацій

Віцепрем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко на знак незгоди з рішенням розглядати питання узгодження кандидатур на посади голів ОДА в закритому режимі у середу, 26 червня, залишив засідання уряду.

Про це він написав у Facebook.

«Вважаю, що розглядати питання погодження кандидатур на посади голів ОДА у закритому режимі є принципово не правильним. Це політичні фігури, тому про їх позицію, як і про питання, що до них можуть виникати, повинна знати вся країна», - підкреслив Кириленко.

Як відомо, Кабінет міністрів не схвалив рішення щодо публічного розгляду кандидатів на голів обласних державних адміністрацій. Відповідне рішення підтримали лише чотири члени Кабміну під час засідання.

Зокрема, віце-прем'єр-міністр Павло Розенко наполягав саме на публічному розгляді кандидатур, хоча закон цього і не передбачає, пише УНН.

Розенко написав у Facebook, що голосував проти внесення на розгляд президенту зазначених кандидатур на посади глав ОДА.

Як відомо, 26 червня Кабінет міністрів України підтримав призначення на посаду восьми нових голів обласних державних адміністрацій, які напередодні запропонував уряду президент Володимир Зеленський.

Раніше віцепрем'єрміністр Павло Розенко оприлюднив список поданих від Офісу президента Володимира Зеленського кандидатур на голів восьми обласних державних адміністрацій.

Нагадаємо, 5 червня Кабінет міністрів вніс президенту подання щодо звільнення 13 голів ОДА.

Голів облдержадміністрацій призначає президент за поданням Кабміну



